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    Збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу з індорхокею

    Півфінальні пари мають вигляд: Україна - Нідерланди, Німеччина - Білорусь
    Жіноча збірна України з індорхокею впевнено обіграла Швейцарію (8:3) і в третій раз у своїй історії вийшла в півфінал чемпіонату світу. У січні Україна вже грала зі Швейцарією - тоді у втішному раунді чемпіонату Європи команди зіграли внічию - 2:2. Але на тому Євро українки вже не мали жодної турнірної мотивації, дозволивши собі зіграти
    • Сьогодні, 17:33
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    Збірна України з індорхокею. Фото: Getty Images
    Збірна України з індорхокею. Фото: Getty Images

    Півфінальні пари мають вигляд: Україна - Нідерланди, Німеччина - Білорусь

    Жіноча збірна України з індорхокею впевнено обіграла Швейцарію (8:3) і в третій раз у своїй історії вийшла в півфінал чемпіонату світу.

    У січні Україна вже грала зі Швейцарією - тоді у втішному раунді чемпіонату Європи команди зіграли внічию - 2:2. Але на тому Євро українки вже не мали жодної турнірної мотивації, дозволивши собі зіграти розслаблено. Тут же все було по-іншому - на кону був вихід в півфінал чемпіонату світу.

    Україна швидко забила перший гол - вже на третій хвилині лідер команди Яна Ворошило вивела «синьо-жовтих» вперед. У результативній кінцівці першого тайму команди двічі обмінялися голами, пішовши відпочивати за рахунку 3:2.

    Ну а в другому таймі на майданчику були тільки українки - вони забили п'ять голів, і тільки на останніх хвилинах дозволили суперницям скоротити відставання в рахунку. Підсумковий рахунок - 8:3. Україна в півфіналі чемпіонату світу.

    В інших чвертьфінальних матчах Білорусь здолала Австралію (5:2), Німеччина - Польщу (3:1), а Нідерланди розбили Чехію (8:3).

    Півфінальні пари виглядають так: Україна - Нідерланди, Німеччина - Білорусь. Такий же склад півфіналістів був в 2011 році, коли Україна посіла третє місце.

    Свій півфінал «синьо-жовті» проведуть о 20:30 за Києвом, а о 22:00 зіграють Німеччина і Білорусь.

    Джерело: sportarena.com

    чемпіонат світу Збірна України
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