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    Україна візьме участь у зимовому юнацькому олімпійському фестивалі 2019 року

    У Сараєво українці змагатимуться у семи видах спорту
    Юні українці візьмуть участь у Європейському зимовому олімпійському фестивалі 2019 року. Таке рішення було прийнято у середу, 24 січня, під час засідання виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України, інформує офіційний сайт організації. У лютому 2019 році у місті Сараєво та Східному Сараєво (Боснія та Герцеговина) юні
    • Сьогодні, 19:57
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    У Сараєво українці змагатимуться у семи видах спорту

    Юні українці візьмуть участь у Європейському зимовому олімпійському фестивалі 2019 року.

    Таке рішення було прийнято у середу, 24 січня, під час засідання виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України, інформує офіційний сайт організації.

    У лютому 2019 році у місті Сараєво та Східному Сараєво (Боснія та Герцеговина) юні олімпійці України захищатимуть честь країни на XIV зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

    Цей старт є найпрестижнішими змаганнями континентального рівня для юних атлетів віком від 14-ти до 18-ти років, які вестимуть боротьбу у семи видах спорту.

    Представлені будуть наступні види: гірськолижний спорт, біатлон, лижні гонки, фігурне катання, хокей, шорт-трек і сноубординг.

    Європейські юнацькі олімпійські фестивалі проводяться за ініціативи почесного президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Рогге один раз на два роки взимку та влітку.

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