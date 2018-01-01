Україна візьме участь у зимовому юнацькому олімпійському фестивалі 2019 року
- Сьогодні, 19:57
-
Розсилка
У Сараєво українці змагатимуться у семи видах спорту
Юні українці візьмуть участь у Європейському зимовому олімпійському фестивалі 2019 року.
Таке рішення було прийнято у середу, 24 січня, під час засідання виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України, інформує офіційний сайт організації.
У лютому 2019 році у місті Сараєво та Східному Сараєво (Боснія та Герцеговина) юні олімпійці України захищатимуть честь країни на XIV зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.
Цей старт є найпрестижнішими змаганнями континентального рівня для юних атлетів віком від 14-ти до 18-ти років, які вестимуть боротьбу у семи видах спорту.
Представлені будуть наступні види: гірськолижний спорт, біатлон, лижні гонки, фігурне катання, хокей, шорт-трек і сноубординг.
Європейські юнацькі олімпійські фестивалі проводяться за ініціативи почесного президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Рогге один раз на два роки взимку та влітку.