Збірна України з боксу назвала склад на престижний турнір у Болгарії

Десятеро українців представлять країну на турнірі «Странджа-2018»

Черговий міжнародний старт очікує на національну збірну України на початку року. На цей раз українська команда візьме участь в одному з найбільш престижних міжнародних турнірів, який традиційно проходить у Болгарії та має неабиякі боксерські традиції – «Странджа-2018». Цього року честь України на змаганнях представлятимуть



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Фото ФБУ

Десятеро українців представлять країну на турнірі «Странджа-2018»

Черговий міжнародний старт очікує на національну збірну України на початку року.

На цей раз українська команда візьме участь в одному з найбільш престижних міжнародних турнірів, який традиційно проходить у Болгарії та має неабиякі боксерські традиції – «Странджа-2018».

Цього року честь України на змаганнях представлятимуть десятеро боксерів, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

А саме:

вагова категорія 49 кг – Анар Умудов

вагова категорія 52 кг – Дмитро Замотаєв

вагова категорія 56 кг – Владислав Вєтошкін

вагова категорія 60 кг – Дмитро Черняк

вагова категорія 64 кг – Іван Данча

вагова категорія 69 кг – Ярослав Самофалов

вагова категорія 81 кг – Валерій Харламов

вагова категорія 91 кг – Рамазан Муслімов

вагова категорія 91 кг – Артем Усик

вагова категорія +91 кг – Артем Городецький

Тренерський склад: Дмитро Сосновський, Валерій Даниленко, Валентин Остянов, Іван Яструб.

Для національної збірної України турнір у Болгарії стане другим міжнародним стартом на початку 2018 року.

За результатами перших проведених змагань в Угорщині збірна України здобула дві золоті нагороди.