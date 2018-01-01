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    Збірна України з боксу назвала склад на престижний турнір у Болгарії

    Десятеро українців представлять країну на турнірі «Странджа-2018»
    Черговий міжнародний старт очікує на національну збірну України на початку року. На цей раз українська команда візьме участь в одному з найбільш престижних міжнародних турнірів, який традиційно проходить у Болгарії та має неабиякі боксерські традиції – «Странджа-2018». Цього року честь України на змаганнях представлятимуть
    • Сьогодні, 19:44
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    Десятеро українців представлять країну на турнірі «Странджа-2018»

    Черговий міжнародний старт очікує на національну збірну України на початку року.

    На цей раз українська команда візьме участь в одному з найбільш престижних міжнародних турнірів, який традиційно проходить у Болгарії та має неабиякі боксерські традиції – «Странджа-2018».

    Цього року честь України на змаганнях представлятимуть десятеро боксерів, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    А саме:

    вагова категорія 49 кг – Анар Умудов
    вагова категорія 52 кг – Дмитро Замотаєв
    вагова категорія 56 кг – Владислав Вєтошкін
    вагова категорія 60 кг – Дмитро Черняк
    вагова категорія 64 кг – Іван Данча
    вагова категорія 69 кг – Ярослав Самофалов
    вагова категорія 81 кг – Валерій Харламов
    вагова категорія 91 кг – Рамазан Муслімов
    вагова категорія 91 кг – Артем Усик
    вагова категорія +91 кг – Артем Городецький

    Тренерський склад: Дмитро Сосновський, Валерій Даниленко, Валентин Остянов, Іван Яструб.

    Для національної збірної України турнір у Болгарії стане другим міжнародним стартом на початку 2018 року.

    За результатами перших проведених змагань в Угорщині збірна України здобула дві золоті нагороди.

    бокс Збірна України Болгарія
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