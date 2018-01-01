Збірна України з боксу назвала склад на престижний турнір у Болгарії
- Сьогодні, 19:44
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Десятеро українців представлять країну на турнірі «Странджа-2018»
Черговий міжнародний старт очікує на національну збірну України на початку року.
На цей раз українська команда візьме участь в одному з найбільш престижних міжнародних турнірів, який традиційно проходить у Болгарії та має неабиякі боксерські традиції – «Странджа-2018».
Цього року честь України на змаганнях представлятимуть десятеро боксерів, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
А саме:
вагова категорія 49 кг – Анар Умудов
вагова категорія 52 кг – Дмитро Замотаєв
вагова категорія 56 кг – Владислав Вєтошкін
вагова категорія 60 кг – Дмитро Черняк
вагова категорія 64 кг – Іван Данча
вагова категорія 69 кг – Ярослав Самофалов
вагова категорія 81 кг – Валерій Харламов
вагова категорія 91 кг – Рамазан Муслімов
вагова категорія 91 кг – Артем Усик
вагова категорія +91 кг – Артем Городецький
Тренерський склад: Дмитро Сосновський, Валерій Даниленко, Валентин Остянов, Іван Яструб.
Для національної збірної України турнір у Болгарії стане другим міжнародним стартом на початку 2018 року.
За результатами перших проведених змагань в Угорщині збірна України здобула дві золоті нагороди.