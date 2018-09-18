Збірна України з боксу виграла міжнародний матчевий турнір у Львові



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Фото ФБУ

Українці випередили кубинців, поляків і білорусів

У Львові підійшов до завершення міжнародний турнір з боксу Lviv Boxing Cup 2018.

Участь у змаганнях взяли збірні Куби, Польщі, Білорусі та два склади національної збірної України, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

За результатами проведених поєдинків найбільшу кількість перемог та, як результат, – перше загальнокомандне місце – посіла національна збірна України.

У легкоатлетичному манежі бази літніх видів спорту Міністерства оборони України головна команда під керівництвом заслуженого тренера України Дмитра Сосновського у вирішальному поєдинку перемогла збірну Куби з рахунком 6:2.

Перемоги для збірної здобули Назар Куротчин (до 49 кг), Дмитро Золотарьов (до 52 кг), Микола Буценко (до 56 кг), Юрій Шостак (до 60 кг), Олександра Мельник (до 64 кг) та Олександр Хижняк (до 75 кг).

У своїх поєдинках з кубинцями слабшими виявилися Ярослав Самофалов (до 69 кг) та супертяж Віктор Вихрист (понад 91 кг), передає galinfo.com.ua.

На другому та третьому місцях опинилися команди Куби та Польщі відповідно.