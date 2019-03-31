Збірна України з футболу під керівництвом Єзерського не пробилася у фінальну частину Євро



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Перший самостійний досвід тренера Володимира Єзерського виявився невдалим sportarena

Шанси наша команда втратила після поразки від іспанців

Футболісти юнацької збірної України (вік гравців до 17-ти років) не зіграють у фінальній частині чемпіонату Європи 2019 року.

Це стало відомо у неділю, 31 березня, після матчів третього, заключного туру елітного раунду відбору, що відбувався у Коловре (Швейцарія).

У вирішальному протистоянні за місце на Євро-2019 «синьо-жовті», яких тренує Володимир Єзерський, поступилися команді Іспанії - 0:1.

Єдиний м'яч на останній хвилині зустрічі забив Беньят Турр’єнтес.

В іншому поєдинку греки з рахунком 2:0 перемогли однолітків з Косово і услід за іспанцями здобули другу від відбірної групи 5 путівку у фінальну частину чемпіонату Європи, який відбудеться з 3 по 19 травня в Ірландії.

Нагадаємо, «синьо-жовті» розпочали турнір перемогою над Косово, а у другому матчі поступилися Греції.

Підсумкове становище команд у групі 5: Іспанія - 9 очок, Греція - 6, Україна - 3, Косово - 0.

Джерело: Укрінформ