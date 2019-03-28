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    Юнацька збірна України в меншості поступилася Греції в еліт-раунді Євро

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    Юнацька збірна України в меншості поступилася Греції в еліт-раунді Євро
    Фото Павла Кубанова

    Доля путівки до фінальної частини чемпіонату Європи для команди Володимира Єзерського вирішиться в останньому турі в поєдинку з Іспанією

    У другому матчі еліт-раунду Євро-2019 юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2002 року народження) зустрічалася з командою Греції. Та в першому турі поступилася іспанцям, а підопічні Володимира Єзерського в свою чергу виграли у збірної Косова.

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    Уже до сьомої хвилини синьо-жовті тричі пробили по воротах. Та й взагалі перший тайм за співвідношенням ударів був повністю за українцями (8:2). Але на 42-й хвилині наша команда залишилася в меншості (пряму червону картку отримав Бражко).

    У перерві наставник збірної України, з урахуванням обставин, що склалися, спробував перебудувати гру команди. Однак на 57-й хвилині греки таки вийшли вперед.

    Маючи на одного гравця більше, суперник синьо-жовтих став частіше загрожувати воротам Нещерета. У такій ситуації українцям було важко щось змінити. Підсумковий рахунок 0:1 говорить про те, що доля путівки до фінальної частини чемпіонату Європи для команди Володимира Єзерського вирішиться в останньому турі в поєдинку з іспанцями.

    Еліт-раунд Євро-2019 (U-17). Група 5

    25.03.2019

    Косово — Україна — 0:2

    Іспанія — Греція — 2:0

    28.03.2019

    УкраїнаГреція0:1 (0:0)

    Гол: Дзоліс (57).

    Україна: Нещерет, Скорко, Забарний, Батагов, Вівчаренко, Егбуджуо, Судаков (Кобилянський, 68), Бражко, В’юнник (Гончарук, 46), Ванат (Кобак, 68), Блізніченко.

    Греція: Дзолакіс, Манісоглу (Цавос, 17), Панайоту, Павлідіс, Авентісян, Карамперіс, Сіатуніс, Сурліс (Арсенідіс, 86), Гросдіс, Каракутіс, Дзоліс (Котопулос, 79).

    Попереджені: Блізніченко (70), Нещерет (84) — Панайоту (30), Арсенідіс (90). Вилучення: Бражко (42).

    Турнірна таблиця

     

    І

    В

    Н

    П

    М

    О

    1.Іспанія

    1

    1

    0

    0

    2—0

    3

    2.Греція

    2

    1

    0

    1

    1—2

    3

    3.Україна

    2

    1

    0

    1

    2—1

    3

    4.Косово

    1

    0

    0

    1

    0—2

    0

    28.03.2019

    Іспанія — Косово — 15.00

    31.03.2019

    Україна — Іспанія — 15.00

    Греція — Косово — 15.00

    Нагадаємо, що фінальний турнір проходитиме 3-19 травня в Ірландії. Окрім господарів, перепустки на Євро-2019 отримають переможці восьми груп еліт-раунду та сім із восьми збірних, що посядуть другі місця.

    Джерело: ФФУ

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