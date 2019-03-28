Юнацька збірна України в меншості поступилася Греції в еліт-раунді Євро



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Фото Павла Кубанова

Доля путівки до фінальної частини чемпіонату Європи для команди Володимира Єзерського вирішиться в останньому турі в поєдинку з Іспанією

У другому матчі еліт-раунду Євро-2019 юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2002 року народження) зустрічалася з командою Греції. Та в першому турі поступилася іспанцям, а підопічні Володимира Єзерського в свою чергу виграли у збірної Косова.

Уже до сьомої хвилини синьо-жовті тричі пробили по воротах. Та й взагалі перший тайм за співвідношенням ударів був повністю за українцями (8:2). Але на 42-й хвилині наша команда залишилася в меншості (пряму червону картку отримав Бражко).

У перерві наставник збірної України, з урахуванням обставин, що склалися, спробував перебудувати гру команди. Однак на 57-й хвилині греки таки вийшли вперед.

Маючи на одного гравця більше, суперник синьо-жовтих став частіше загрожувати воротам Нещерета. У такій ситуації українцям було важко щось змінити. Підсумковий рахунок 0:1 говорить про те, що доля путівки до фінальної частини чемпіонату Європи для команди Володимира Єзерського вирішиться в останньому турі в поєдинку з іспанцями.

Еліт-раунд Євро-2019 (U-17). Група 5

25.03.2019

Косово — Україна — 0:2

Іспанія — Греція — 2:0

28.03.2019

Україна — Греція — 0:1 (0:0)

Гол: Дзоліс (57).

Україна: Нещерет, Скорко, Забарний, Батагов, Вівчаренко, Егбуджуо, Судаков (Кобилянський, 68), Бражко, В’юнник (Гончарук, 46), Ванат (Кобак, 68), Блізніченко.

Греція: Дзолакіс, Манісоглу (Цавос, 17), Панайоту, Павлідіс, Авентісян, Карамперіс, Сіатуніс, Сурліс (Арсенідіс, 86), Гросдіс, Каракутіс, Дзоліс (Котопулос, 79).

Попереджені: Блізніченко (70), Нещерет (84) — Панайоту (30), Арсенідіс (90). Вилучення: Бражко (42).

Турнірна таблиця

І В Н П М О 1.Іспанія 1 1 0 0 2—0 3 2.Греція 2 1 0 1 1—2 3 3.Україна 2 1 0 1 2—1 3 4.Косово 1 0 0 1 0—2 0

28.03.2019

Іспанія — Косово — 15.00

31.03.2019

Україна — Іспанія — 15.00

Греція — Косово — 15.00

Нагадаємо, що фінальний турнір проходитиме 3-19 травня в Ірландії. Окрім господарів, перепустки на Євро-2019 отримають переможці восьми груп еліт-раунду та сім із восьми збірних, що посядуть другі місця.

Джерело: ФФУ