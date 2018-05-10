Збірна України з футболу влітку може залишитися без тренера

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Рауль Ріанчо. Фото telegraf.com.ua

Рауль Ріанчо поки не готовий говорити про своє майбутнє

Помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо дав зрозуміти, що не розглядає пропозиції зі сторони. Але тільки до кінця травня.

Ріанчо каже, що не думає про повернення у «Динамо».

«Я нічого не знаю. Я не розмовляв з Ігорем Суркісом, - заявив Ріанчо в інтерв'ю Football Hub. - Зараз усі думки тільки про збірну та про товариські матчі проти Марокко й Албанії».

Прокоментував іспанський фахівець і свій можливий переїзд у московський «Спартак».

«Я читав про це, але зараз я думаю тільки про збірну України. Про решту можна буде поговорити після травня», - пояснив він.

Ріанчо працює в Україні з 2014 року. До 2016 року він був помічником Сергія Реброва у «Динамо», а відтоді і донині є асистентом Андрія Шевченка у збірній України.

До роботи в Україні Рауль працював тренером з фізичної підготовки у «Рубіні» та «Леванте».

Раніше була інформація, що колишній помічник Реброва може стати головним тренером «Динамо».

Також повідомлялося, що «Динамо» шукає нового тренера, а Вернидуб - один з кандидатів.

Джерело: sportarena.com