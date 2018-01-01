ЗМІ: Колишній помічник Реброва може стати головним тренером «Динамо»

Ігор Суркіс може звільнити Олександра Хацкевича з посади наставника киян

Президент «Динамо» Ігор Суркіс веде переговори з Раулем Ріанчо про призначення 58-річного іспанського фахівця головним тренером команди. Ріанчо працював асистентом Сергія Реброва з 2014 по 2016-й рік, інформує «Динамомания». У цей період кияни двічі вигравали чемпіонат України, а також виходили в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів



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Рауль Ріанчо. Фото dynamomania.com

Ігор Суркіс може звільнити Олександра Хацкевича з посади наставника киян

Президент «Динамо» Ігор Суркіс веде переговори з Раулем Ріанчо про призначення 58-річного іспанського фахівця головним тренером команди.

Ріанчо працював асистентом Сергія Реброва з 2014 по 2016-й рік, інформує «Динамомания».

У цей період кияни двічі вигравали чемпіонат України, а також виходили в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і 1/4 фіналу Ліги Європи.

Після закінчення контракту з «Динамо» Ріанчо увійшов до тренерського штабу збірної України на чолі з Андрієм Шевченком.

Зазначимо, що Рауль схвально відгукується про молодих футболістів. «Ще через два роки молоді футболісти еволюціонують, і ми можемо добре виступити на чемпіонаті Європи», - каже фахівець.

Ріанчо починав кар'єру у клубі «Хімнастік» (Торрелавега), який грав в іспанській Сегунді. Там працював тренером з фізичної підготовки, а також помічником головного тренера, нині покійного Мануеля Маноло Пресіадо.

Після цього перейшов у команду «Расинг» із Сантандера, звідки відправився у «Леванте», і через деякий час знову повернувся у «Расинг».

Потім знову працював у «Леванте», звідки вже перейшов у казанський «Рубін». Саме у Росії він і познайомився із Сергієм Ребровим, який потім покликав іспанця у «Динамо».

Додамо, що у крайньому турі «Верес» сенсаційно виграв у «Динамо».