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    ЗМІ: Колишній помічник Реброва може стати головним тренером «Динамо»

    Ігор Суркіс може звільнити Олександра Хацкевича з посади наставника киян
    Президент «Динамо» Ігор Суркіс веде переговори з Раулем Ріанчо про призначення 58-річного іспанського фахівця головним тренером команди. Ріанчо працював асистентом Сергія Реброва з 2014 по 2016-й рік, інформує «Динамомания». У цей період кияни двічі вигравали чемпіонат України, а також виходили в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
    • Сьогодні, 08:03
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    Рауль Ріанчо. Фото dynamomania.com
    Рауль Ріанчо. Фото dynamomania.com

    Ігор Суркіс може звільнити Олександра Хацкевича з посади наставника киян

    Президент «Динамо» Ігор Суркіс веде переговори з Раулем Ріанчо про призначення 58-річного іспанського фахівця головним тренером команди.

    Ріанчо працював асистентом Сергія Реброва з 2014 по 2016-й рік, інформує «Динамомания».

    У цей період кияни двічі вигравали чемпіонат України, а також виходили в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і 1/4 фіналу Ліги Європи.

    Після закінчення контракту з «Динамо» Ріанчо увійшов до тренерського штабу збірної України на чолі з Андрієм Шевченком.

    Зазначимо, що Рауль схвально відгукується про молодих футболістів. «Ще через два роки молоді футболісти еволюціонують, і ми можемо добре виступити на чемпіонаті Європи», - каже фахівець.

    Ріанчо починав кар'єру у клубі «Хімнастік» (Торрелавега), який грав в іспанській Сегунді. Там працював тренером з фізичної підготовки, а також помічником головного тренера, нині покійного Мануеля Маноло Пресіадо.

    Після цього перейшов у команду «Расинг» із Сантандера, звідки відправився у «Леванте», і через деякий час знову повернувся у «Расинг».

    Потім знову працював у «Леванте», звідки вже перейшов у казанський «Рубін». Саме у Росії він і познайомився із Сергієм Ребровим, який потім покликав іспанця у «Динамо».

    Додамо, що у крайньому турі «Верес» сенсаційно виграв у «Динамо».

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