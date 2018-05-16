Збірна України з футболу з розгромної поразки стартувала на Турнірі розвитку УЄФА

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Фото ФФУ

Дівоча команда України поступилася одноліткам з Фінляндії

У вівторок, 15 травня, у Фінляндії стартував Турнір розвитку УЄФА серед дівочих збірних до 16-ти років, участь у якому бере й збірна України, що потрапила до квартету з командами Польщі, Угорщини та Фінляндії.

Саме цей турнір має стати одним із головних етапів підготовки «синьо-жовтих» до відбірних поєдинків чемпіонату Європи, які восени пройдуть у Данії, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Згідно з форматом, команди грають по колу. Матч триває 80 хвилин, а у випадку нічийного результату пробиваються післяматчеві пенальті. Ще одне правило турніру – кожен виконавець має зіграти мінімум 80 хвилин, а отже, всі отримають ігрову практику.

У стартовому поєдинку на підопічних Валерія Паламарчука чекала зустріч із господарками турніру.

Стартового запалу українок вистачило на 20 хвилин, і у цей проміжок часу вони мали чудові шанси відкрити рахунок. Та поступово господарки перехопили ініціативу й повністю взяли під контроль ситуацію на полі.

У другому таймі фінки продовжували грати першим номером, змусивши наших дівчат добре попрацювати у відборі. Українки відповідали контрвипадами, та вони не приносили особливого загострення. До завершення матчу команди провели велику кількість замін. За цей час Фінляндія ще двічі засмутила нашу збірну й у підсумку здобула переконливу перемогу – 3:0.

Наступний матч «синьо-жовті» проведуть 17 травня проти збірної Польщі, яка поступилася футболісткам з Угорщини – 3:6.

Турнір розвитку УЄФА з футболу

Дівочі збірні WU-16

Фінляндія – Україна – 3:0 (1:0)

Україна: Темник (Петровець, 77), Кушнір (Мельник, 41), Стрельцова (Смеречинська, 41), Мущенська (Зубач, 77), Христюк (к) (Шульженко, 58), Котик, Бордюг, Тян (Іванченко, 22), Годунко (Немець, 70), Кревська (Корнацька, 70), Кривицька (Шмандроська, 41).