Збірна України з гандболу дізналася розклад матчів на жіночому Євро-2026
Українські гандболістки розпочнуть турнір поєдинком зі збірною Фарерських островів
Збірна України з гандболу дізналась розклад матчів на Чемпіонаті Європи 2026 року серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію гандболу України.
З ким і коли зіграє збірна України на Євро-2026
Турнір пройде у п'яти країнах – Чехії, Туреччині, Польщі, Румунії та Словаччині. Збірна України зіграє у групі E разом із збірними Польщі, Франції та Фарерських островів. Матчі відбудуться у польському місті Катовіце.
Євро-2026 з гандболу. Жінки. Група Е. Матчі збірної України:
- 5 грудня. 21:30. Фарерські острови – Україна
- 7 грудня. 19:00. Польща – Україна
- 9 грудня. 21:30. Україна – Франція
Загалом у турнірі візьмуть участь 24 збірні, розділені на шість груп. У наступний раунд пройдуть по дві найкращі команди.
Жіноче Євро-2026 з гандболу: що відомо
Жіночий Чемпіонат Європи-2026 з гандболу проходитиме з 3 по 20 грудня. Попередній раунд відбудеться на шести різних майданчиках та пройде у румунських Орадеї і Клуж-Напоці, турецькій Анталії, чеському Брно, польському Катовіце і словацькій Братиславі.
Результати жеребкування жіночого Євро-2026 з гандболу:
- Група A: Угорщина, Чорногорія, Словенія, Ісландія
- Група B: Норвегія, Румунія, Швейцарія, Північна Македонія
- Група C: Данія, Іспанія, Туреччина, Греція
- Група D: Нідерланди, Чехія, Австрія, Хорватія
- Група E: Франція, Польща, Фарерські острови, Україна
- Група F: Швеція, Німеччина, Словаччина, Сербія
По дві найкращі команди з кожної групи попереднього раунду кваліфікуються до основного етапу, який відбудеться в Клуж-Напоці (команди з груп A, B та C) та в Катовіце (команди з груп D, E та F). Півфінали та фінал пройдуть на арені у Катовіце 18 та 20 грудня 2026 року відповідно.
Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу кваліфікувались на континентальну першість, посівши третє місце у групі зі Швецією, Сербією та Литвою. Для жіночої збірної України вихід на Євро-2026 стане 13-м в історії, а найкращий результат українки продемонстрували на Євро-2000, де посіли друге місце.
