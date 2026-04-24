Збірна України з гандболу дізналася розклад матчів на жіночому Євро-2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з гандболу дізналася розклад матчів на жіночому Євро-2026
Збірна України розпочне Євро-2026 поєдинком проти Фарерських островів
фото: ФГУ

Українські гандболістки розпочнуть турнір поєдинком зі збірною Фарерських островів

Збірна України з гандболу дізналась розклад матчів на Чемпіонаті Європи 2026 року серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію гандболу України.

З ким і коли зіграє збірна України на Євро-2026

Турнір пройде у п'яти країнах – Чехії, Туреччині, Польщі, Румунії та Словаччині. Збірна України зіграє у групі E разом із збірними Польщі, Франції та Фарерських островів. Матчі відбудуться у польському місті Катовіце.

Євро-2026 з гандболу. Жінки. Група Е. Матчі збірної України:

  • 5 грудня. 21:30. Фарерські острови – Україна
  • 7 грудня. 19:00. Польща – Україна
  • 9 грудня. 21:30. Україна – Франція

Загалом у турнірі візьмуть участь 24 збірні, розділені на шість груп. У наступний раунд пройдуть по дві найкращі команди.

Жіноче Євро-2026 з гандболу: що відомо

Жіночий Чемпіонат Європи-2026 з гандболу проходитиме з 3 по 20 грудня. Попередній раунд відбудеться на шести різних майданчиках та пройде у румунських Орадеї і Клуж-Напоці, турецькій Анталії, чеському Брно, польському Катовіце і словацькій Братиславі.

Результати жеребкування жіночого Євро-2026 з гандболу:

  • Група A: Угорщина, Чорногорія, Словенія, Ісландія
  • Група B: Норвегія, Румунія, Швейцарія, Північна Македонія
  • Група C: Данія, Іспанія, Туреччина, Греція
  • Група D: Нідерланди, Чехія, Австрія, Хорватія
  • Група E: Франція, Польща, Фарерські острови, Україна
  • Група F: Швеція, Німеччина, Словаччина, Сербія

По дві найкращі команди з кожної групи попереднього раунду кваліфікуються до основного етапу, який відбудеться в Клуж-Напоці (команди з груп A, B та C) та в Катовіце (команди з груп D, E та F). Півфінали та фінал пройдуть на арені у Катовіце 18 та 20 грудня 2026 року відповідно.

Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу кваліфікувались на континентальну першість, посівши третє місце у групі зі Швецією, Сербією та Литвою. Для жіночої збірної України вихід на Євро-2026 стане 13-м в історії, а найкращий результат українки продемонстрували на Євро-2000, де посіли друге місце.

Збірна України з гандболу дізналася розклад матчів на жіночому Євро-2026
Збірна України з гандболу дізналася розклад матчів на жіночому Євро-2026
