ФІФА змінить правила трансферів в інтересах футболістів

Гравці отримуватимуть 5% від суми трансферу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення про зміни до регламенту трансферів з 1 січня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання As.

Відтепер футболісти безпосередньо братимуть участь у своїх переходах, отримуючи 5% від суми операції. Ця практика існувала вже в Іспанії, а тепер буде діяти у всьому світі.

Гравці з фіксованою річною зарплатою менше 150 тисяч євро обов'язково отримуватимуть 5% від відповідної фіксованої компенсації за трансфер, але можуть частково відмовлятися від цього права. У разі суперечок, які вирішуватимуться Футбольним трибуналом, затримки платежів супроводжуватимуться відсотковою ставкою у розмірі 8%.

Також зміни торкнулися клаусул (викупних сум). Наявність цього пункту стане звичною практикою в усіх контрактах між футболістами та клубами. Обидві сторони будуть зобов'язані погоджуватися на те, щоб в угодах зазначалася сума, яка дозволяє розірвати зобов'язання між ними. Це має дати гравцям більше свободи.

Нагадаємо, голкіпер збірної України та португальської «Бенфіки» Анатолій Трубін потрапив до сфери інтересів англійської «Астон Вілли». Клуб розглядає можливість підписання українського голкіпера вже цього літа.

У сезоні-2025/26 Трубін провів 50 матчів у всіх турнірах, у 20 з яких зберіг свої ворота недоторканними. Крім того, українець відзначився голом у поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала».

Раніше була інформація, що «Бенфіка» може розпрощатися з Трубіним уже під час літнього трансферного вікна. Керівництво «орлів» готове розглядати пропозиції, починаючи від 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що значну частину потенційної суми може отримати донецький «Шахтар», який гарантував собі відсоток від майбутнього перепродажу Трубіна при його трансфері в сезоні 2023/24.

Трубін приєднався до «Бенфіки» у 2023 році. Його контракт чинний до 30 червня 2028 року. Зарплата українця становить близько 3,85 мільйонів євро на рік (до вирахування податків). За даними Transfermarkt, Трубін оцінюється у 28 мільйони євро.

На початку 2026 року була інформація, що «Бенфіка» планує продовжити контракт з Трубіним до 2030 року, щоб підвищити клаусулу (суму відступних) до 100 мільйонів євро.