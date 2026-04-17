Збірна України з гандболу отримала суперниць на жіночому Євро-2026

Святослав Василик
glavcom.ua
фото: ФГУ

Українські гандболістки зіграють у групі проти Франції, Польщі та Фарерських островів

Збірна України з гандболу дізналась суперниць на жіночому Чемпіонаті Європи-2026. Про це повідомляє «Главком».

Хто став суперником збірної України?

Участь у жеребкуванні жіночого Євро-2026 взяли 24 команди. 16 збірних відібрались за підсумками кваліфікації – серед них і Україна. Ще п'ять країн потрапили на першість у статусі господарок, а Норвегія, Данія, Угорщина отримали прямі путівки на турнір як медалістки Євро 2024 року.

Для жеребкування команди розподілили на чотири кошики – по шість збірних у кожному. Україна потрапила до четвертого кошика, тож не могли потрапити в групу зі збірними Хорватії, Сербії, Ісландії, Північної Македонії та Греції.

Результати жеребкування жіночого Євро-2026 з гандболу:

  • Група A: Угорщина, Чорногорія, Словенія, Ісландія
  • Група B: Норвегія, Румунія, Швейцарія, Північна Македонія
  • Група C: Данія, Іспанія, Туреччина, Греція
  • Група D: Нідерланди, Чехія, Австрія, Хорватія
  • Група E: Франція, Польща, Фарерські острови, Україна
  • Група F: Швеція, Німеччина, Словаччина, Сербія

Збірна Франції є найрейтинговішою збірною у групі України – посідає третє місце у світовому заліку. Франція загалом п'ять разів підіймалась на подіум жіночого Чемпіонату Європи з гандболу. Єдиний чемпіонський титул француженки здобули на Євро-2018. Франція також є чинною срібною призеркою Олімпіади, а також бронзовою медалісткою Чемпіонату світу-2025.

Жіноче Євро-2026 з гандболу: що відомо

Жіночий Чемпіонат Європи-2026 з гандболу проходитиме з 3 по 20 грудня. Попередній раунд відбудеться на шести різних майданчиках та пройде у румунських Орадеї і Клуж-Напоці, турецькій Анталії, чеському Брно, польському Катовіце і словацькій Братиславі.

По дві найкращі команди з кожної групи попереднього раунду кваліфікуються до основного етапу, який відбудеться в Клуж-Напоці (команди з груп A, B та C) та в Катовіце (команди з груп D, E та F). Півфінали та фінал пройдуть на арені у Катовіце 18 та 20 грудня 2026 року відповідно.

Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу кваліфікувались на континентальну першість, посівши третє місце у групі зі Швецією, Сербією та Литвою. Для жіночої збірної України вихід на Євро-2026 стане 13-м в історії, а найкращий результат українки продемонстрували на Євро-2000, де посіли друге місце.

Читайте також

Дмитро Факірьянов є прапорщиком російської армії
Міжнародна федерація скелелазіння визнала російських військових нейтральними атлетами
24 березня, 13:19
Миколас Алекна є однією з головних зірок литовського спорту
Рекордсмен світу з метання диска ризикує пропустити сезон через важку травму
26 березня, 15:29
Кирило Марсак підтвердив свій клас, потрапивши до п'ятнадцятки найкращих за підсумками першої частини змагань
Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу
26 березня, 20:42
Цюань Хунчань у 14 років виграла своє перше золото Олімпіади
Триразова олімпійська чемпіонка стала жертвою кібербулінгу: що не подобалося її хейтерам
8 квiтня, 20:22
Поразка в останньому турі кваліфікації не завадила Україні вийти на Євро-2026
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026
13 квiтня, 11:06
World Aquatics зняла санкції з росіян і допустила їх до змагань під своєю егідою з прапором та гімном
Країни Північної Європи можуть відмовитись від турнірів World Aquatics через зняття санкцій з РФ
14 квiтня, 17:27
Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи
15 квiтня, 13:00
50-річний Фішер очолював збірну Швейцарії з хокею з 2015 року
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19
Вчора, 15:05
Вже традиційно боротьбу за Кубок Стенлі вестимуть 16 команд
Визначилися всі пари плейоф НХЛ
Сьогодні, 10:05

Новини

Підручний оцінив зміни у тренерському штабі збірної України з біатлону
Підручний оцінив зміни у тренерському штабі збірної України з біатлону
Визначився склад юнацької збірної України з футболу U17 на товариські матчі з Іспанією
Визначився склад юнацької збірної України з футболу U17 на товариські матчі з Іспанією
Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів
Збірна України з гандболу отримала суперниць на жіночому Євро-2026
Збірна України з гандболу отримала суперниць на жіночому Євро-2026
Лень зіграв у переможному поєдинку «Реала» в Євролізі
Лень зіграв у переможному поєдинку «Реала» в Євролізі
Визначилися всі пари плейоф НХЛ
Визначилися всі пари плейоф НХЛ

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
