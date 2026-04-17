Збірна України з гандболу отримала суперниць на жіночому Євро-2026
Українські гандболістки зіграють у групі проти Франції, Польщі та Фарерських островів
Збірна України з гандболу дізналась суперниць на жіночому Чемпіонаті Європи-2026. Про це повідомляє «Главком».
Хто став суперником збірної України?
Участь у жеребкуванні жіночого Євро-2026 взяли 24 команди. 16 збірних відібрались за підсумками кваліфікації – серед них і Україна. Ще п'ять країн потрапили на першість у статусі господарок, а Норвегія, Данія, Угорщина отримали прямі путівки на турнір як медалістки Євро 2024 року.
Для жеребкування команди розподілили на чотири кошики – по шість збірних у кожному. Україна потрапила до четвертого кошика, тож не могли потрапити в групу зі збірними Хорватії, Сербії, Ісландії, Північної Македонії та Греції.
Результати жеребкування жіночого Євро-2026 з гандболу:
- Група A: Угорщина, Чорногорія, Словенія, Ісландія
- Група B: Норвегія, Румунія, Швейцарія, Північна Македонія
- Група C: Данія, Іспанія, Туреччина, Греція
- Група D: Нідерланди, Чехія, Австрія, Хорватія
- Група E: Франція, Польща, Фарерські острови, Україна
- Група F: Швеція, Німеччина, Словаччина, Сербія
Збірна Франції є найрейтинговішою збірною у групі України – посідає третє місце у світовому заліку. Франція загалом п'ять разів підіймалась на подіум жіночого Чемпіонату Європи з гандболу. Єдиний чемпіонський титул француженки здобули на Євро-2018. Франція також є чинною срібною призеркою Олімпіади, а також бронзовою медалісткою Чемпіонату світу-2025.
Жіноче Євро-2026 з гандболу: що відомо
Жіночий Чемпіонат Європи-2026 з гандболу проходитиме з 3 по 20 грудня. Попередній раунд відбудеться на шести різних майданчиках та пройде у румунських Орадеї і Клуж-Напоці, турецькій Анталії, чеському Брно, польському Катовіце і словацькій Братиславі.
По дві найкращі команди з кожної групи попереднього раунду кваліфікуються до основного етапу, який відбудеться в Клуж-Напоці (команди з груп A, B та C) та в Катовіце (команди з груп D, E та F). Півфінали та фінал пройдуть на арені у Катовіце 18 та 20 грудня 2026 року відповідно.
Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу кваліфікувались на континентальну першість, посівши третє місце у групі зі Швецією, Сербією та Литвою. Для жіночої збірної України вихід на Євро-2026 стане 13-м в історії, а найкращий результат українки продемонстрували на Євро-2000, де посіли друге місце.
Коментарі — 0