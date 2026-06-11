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Холанд очолив бомбардирський рейтинг перед початком Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Холанд очолив бомбардирський рейтинг перед початком Чемпіонату світу 2026
Ерлінг Холанд найкращий бомбардир останніх матчів серед усіх учасників ЧС-2026
Скріншот

Зірковий нападник забив 16 голів у 10 останніх матчах за збірну Норвегії

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд очолив список найкращих бомбардирів в останніх 10 матчах перед мундіалем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Marca.

Іспанське видання Marca підготувала рейтинг бомбардирів збірних, які гратимуть на Чемпіонаті світу 2026 року, за останні 10 зіграних поєдинків за свою національну команду.

Ерлінг Холанд лідирує в даному рейтингу з великим відривом. Він забив 16 голів в останніх своїх 10 матчах за збірну Норвегії. На другому місці розташований кривдник збірної України, швед Віктор Йокерес з 11 голами, на третьому – іспанець Мікель Оярсабаль та англієць Гаррі Кейн (по 10).

Найкращі бомбардири учасників Чемпіонату світу 2026 року в останніх 10 матчах за національну збірну:

  • 16 – Ерлінг Холанд (Норвегія)
  • 11 – Віктор Йокерес (Швеція)
  • 10 – Мікель Оярсабаль (Іспанія)
  • 10 – Гаррі Кейн (Англія)
  • 9 – Мемфіс Депай (Нідерланди)
  • 8 – Кіліан Мбаппе (Франція)
  • 8 – Кріштіану Роналду (Португалія)
  • 8 – Лаутаро Мартінес (Аргентина)
  • 7 – Ліонель Мессі (Аргентина)
  • 7 – Садіо Мане (Сенегал)
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Нагадаємо, що міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив, що збірна його країни готова піти на радикальний крок і повністю зупинити свої поєдинки на мундіалі, якщо зіткнеться з політичними провокаціями або протестами на трибунах американських стадіонів.

За словами міністра, іранська сторона вже попередила ФІФА про свою позицію. Якщо під час ігор на стадіонах з’являться неофіційні іранські прапори чи лунатимуть антиурядові гасла, спрямовані проти команди, головний тренер Амір Галеной негайно забере футболістів із поля.

Свій перший поєдинок у групі G Іран має провести 15 червня в Лос-Анджелесі проти Нової Зеландії, після чого зіграє з Бельгією та Єгиптом.

Також Іран звинуватив США у скасуванні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Гаррі Кейн Ерлінґ Голлан

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