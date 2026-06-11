«Сокіл» дізнався суперників у Континентальному кубку 2026/27 з хокею

Поєдинки першого раунду зіграють 16-18 жовтня

За підсумками жеребкування Континентального кубку 2026/27 з хокею визначилися суперники київського «Сокола». Про це повідомляє «Главком».

Учасником Континентального кубка «Сокіл» став як переможець Чемпіонату України з хокею – у фіналі кияни обіграли «Кременчук», здобувши 16-й титул. В єврокубку київський клуб стартуватиме з першого раунду у групі A.

Поєдинки у квартеті A "Сокіл" проведе 16-18 жовтня. Суперниками киян у першому раунді турніру стали переможці національних чемпіонатів з хокею – литовський «Енергія Електренай», латвійський «Мого» та іспанський «Хака».

До другого раунду Континентального кубка вийде лише переможець групи A, приєднавшись до квартету С. У разі якщо «Соколу» це вдасться, команда змагатиметься проти ірландського «Белфаст Джаєнтс», польського ГКС «Катовіце» та французького «Руану».

За всю історію України перемогу у цьому турнірі здобував лише хокейний клуб «Донбас» у сезоні-2012/13. Також команда вигравала срібло (у сезоні-2013/14) та ставала бронзовим призером у сезоні-2011/12.

Нагадаємо, збірна України з хокею, яка у 2027 році після 20-річної перерви повертається до елітного дивізіону світового хокею, дізналася остаточний список своїх суперників на майбутній планетарній першості.

Чемпіонат світу з хокею 2027 року прийматиме Німеччина з 14 до 30 травня. За результатами формування пулів українська команда потрапила до групи А. Спочатку одним із суперників нашої збірної мала стати команда Словаччини, проте Міжнародна федерація хокею затвердила «рокирування».

Сталося воно через те, що оскільки Німеччина є господаркою турніру, вона скористалася своїм регламентним правом самостійно обрати групу для виступів. Німці обрали групу А, через що помінялися місцями зі Словаччиною.

Усі матчі нашої групи А прийматиме місто Дюссельдорф на арені PSD Bank Dome. Окрім господарів турніру, збірної Німеччини, суперниками підопічних Дмитра Христича стануть найсильніші хокейні збірні планети. Ними будуть Фінляндія (чинні чемпіони світу), Швейцарія (срібні призери світової першості 2026), Швеція (11-разові чемпіони світу), Латвія (бронзові призери Чемпіонату світу 2023), а також Австрія та Словенія.

Також збірна України з хокею покращила свою позицію у світовому рейтингу IIHF після того, як повернулася до еліти за підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні IA. Україна піднялася одразу на три позиції – з 22-го на 19-те місце.

Востаннє до топ-20 світового рейтингу Україна входила ще у 2012 році, коли виступала у дивізіоні ІА. З того часу «синьо-жовті» опускалися у рейтингу, а найнижчою точкою стала 28-ма позиція у 2022 році.