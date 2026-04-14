Жіноча збірна України з гандболу дізналась потенційних суперниць на Євро-2026

Святослав Василик
Жіноча збірна України з гандболу в матчі проти Сербії
фото: ФГУ

Чемпіонат Європи з гандболу серед жіночих команд пройде 3-20 грудня 2026 року

Збірна України буде в четвертому кошику посіву на жеребкуванні жіночого Чемпіонату Європи-2026 з гандболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську гандбольну федерацію.

Хто відібрався на Євро-2026 з гандболу?

У жеребкуванні жіночого Євро-2026 візьмуть участь 24 команди. 16 збірних відібрались на першість за підсумками кваліфікації – серед них і Україна. П'ять національних команд зіграють на Євро-2026 в статусі країн-господарок (Чехія, Польща, Румунія, Словаччина, Туреччина), а ще три збірні – Норвегія, Данія, Угорщина – отримали прямі путівки на турнір як медалістки Євро 2024 року.

Для жеребкування команди розподілили на чотири кошики – по шість збірних у кожному. Принцип розподілу залежав від виступів у кваліфікації на чемпіонат та результатів на Євро-2024.

Кошики перед жеребкуванням на Євро-2026

  • Кошик 1: Норвегія, Данія, Угорщина, Франція, Швеція, Нідерланди
  • Кошик 2: Німеччина, Чорногорія, Польща, Румунія, Іспанія, Чехія
  • Кошик 3: Туреччина, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Австрія, Фарерські острови
  • Кошик 4: Хорватія, Сербія, Ісландія, Північна Македонія, Україна, Греція

Під час жеребкування команди будуть розділені на шість груп по чотири збірні, які проведуть попередній раунд Євро-2026.

Групи, розклад та міста проведення Євро-2026

Перші шість країн вже дізнались свої групи: з першого кошика Угорщина, з другого – Румунія, Польща, Чехія, а з третього – Туреччина і Словаччина.

  • Група A: Угорщина
  • Група B: Румунія
  • Група C: Туреччина
  • Група D: Чехія
  • Група E: Польща
  • Група F: Словаччина

Попередній раунд відбудеться на шести різних майданчиках та пройде у румунських Орадеї і Клуж-Напоці, турецькій Анталії, чеському Брно, польському Катовіце і словацькій Братиславі.

По дві найкращі команди з кожної групи попереднього раунду кваліфікуються до основного етапу, який відбудеться в Клуж-Напоці (команди з груп A, B та C) та в Катовіце (команди з груп D, E та F). Півфінали та фінал пройдуть у Катовіце 18 та 20 грудня 2026 року відповідно.

Жеребкування Євро-2026 відбудеться у четвер 16 квітня о 19:00. Збірна України в 13-й раз зіграє на Чемпіонаті Європи. Найкращий результат українок – «срібло» Євро-2000.

Нагадаємо, Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки в заключному матчі відбору на Євро-2026 від Сербії (21:30), однак змогла пробитися на турнір за рейтингом третіх команд.

Читайте також

«Фюксе Берлін» вперше здобули чемпіонство в одному з найсильніших чемпіонатів Європи
Чемпіони гандбольної Бундесліги знайшли свій кубок після тримісячних пошуків
24 березня, 15:19
Поразка в останньому турі кваліфікації не завадила Україні вийти на Євро-2026
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026
Вчора, 11:06
Стабніков та Дмитрук вибороли бронзові нагороди
Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
9 квiтня, 13:47
Наймолодший борець з греко-римської боротьби Леон Козаченко
Трирічний борець із Київщини Леон Козаченко встановив унікальний рекорд
8 квiтня, 19:25
До складу збірної України увійшли 12 спортсменів, які виконали всі необхідні критерії відбору
Визначився склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо
8 квiтня, 12:13
Юліан Бойко намагатиметься потрапити до заключного раунду кваліфікації головного снукерного турніру
Українські снукеристи дізналися суперників у відборі на світову першість
31 березня, 20:25
Михайло Гераскевич: Ми знайдемо позабюджетне фінансування для вмотивованих дітей
Гераскевич анонсував набір молоді у збірну України зі скелетону: як потрапити до команди
26 березня, 10:03
Мартін Беннелл є триразовим чемпіоном світу серед ветеранів
Британський плавець потрапив на національний чемпіонат після 26 років паузи в кар'єрі
24 березня, 17:46
Статки Коена оцінюються в $23 млрд
Мільярдер з США хоче придбати акції команди Формули-1 – ЗМІ
24 березня, 15:59

Паралімпійський комітет повідомив про рішення щодо атлетів, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ
Паралімпійський комітет повідомив про рішення щодо атлетів, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ
Міжнародна федерація водних видів спорту зняла санкції з Росії: з'явився коментар МОК
Міжнародна федерація водних видів спорту зняла санкції з Росії: з'явився коментар МОК
Жіноча збірна України з гандболу дізналась потенційних суперниць на Євро-2026
Жіноча збірна України з гандболу дізналась потенційних суперниць на Євро-2026
Ф'юрі повернувся у першу трійку рейтингу The Ring після перемоги над росіянином
Ф'юрі повернувся у першу трійку рейтингу The Ring після перемоги над росіянином
«Атлетіко» – «Барселона». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Атлетіко» – «Барселона». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Крутоголов очолив рейтинг найкращих картингістів світу
Крутоголов очолив рейтинг найкращих картингістів світу

Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
