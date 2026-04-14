Жіноча збірна України з гандболу дізналась потенційних суперниць на Євро-2026

Жіноча збірна України з гандболу в матчі проти Сербії

Чемпіонат Європи з гандболу серед жіночих команд пройде 3-20 грудня 2026 року

Збірна України буде в четвертому кошику посіву на жеребкуванні жіночого Чемпіонату Європи-2026 з гандболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську гандбольну федерацію.

Хто відібрався на Євро-2026 з гандболу?

У жеребкуванні жіночого Євро-2026 візьмуть участь 24 команди. 16 збірних відібрались на першість за підсумками кваліфікації – серед них і Україна. П'ять національних команд зіграють на Євро-2026 в статусі країн-господарок (Чехія, Польща, Румунія, Словаччина, Туреччина), а ще три збірні – Норвегія, Данія, Угорщина – отримали прямі путівки на турнір як медалістки Євро 2024 року.

Для жеребкування команди розподілили на чотири кошики – по шість збірних у кожному. Принцип розподілу залежав від виступів у кваліфікації на чемпіонат та результатів на Євро-2024.

Кошики перед жеребкуванням на Євро-2026

Кошик 1 : Норвегія, Данія, Угорщина, Франція, Швеція, Нідерланди

: Норвегія, Данія, Угорщина, Франція, Швеція, Нідерланди Кошик 2 : Німеччина, Чорногорія, Польща, Румунія, Іспанія, Чехія

: Німеччина, Чорногорія, Польща, Румунія, Іспанія, Чехія Кошик 3 : Туреччина, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Австрія, Фарерські острови

: Туреччина, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Австрія, Фарерські острови Кошик 4: Хорватія, Сербія, Ісландія, Північна Македонія, Україна, Греція

Під час жеребкування команди будуть розділені на шість груп по чотири збірні, які проведуть попередній раунд Євро-2026.

Групи, розклад та міста проведення Євро-2026

Перші шість країн вже дізнались свої групи: з першого кошика Угорщина, з другого – Румунія, Польща, Чехія, а з третього – Туреччина і Словаччина.

Група A : Угорщина

: Угорщина Група B : Румунія

: Румунія Група C : Туреччина

: Туреччина Група D : Чехія

: Чехія Група E : Польща

: Польща Група F: Словаччина

Попередній раунд відбудеться на шести різних майданчиках та пройде у румунських Орадеї і Клуж-Напоці, турецькій Анталії, чеському Брно, польському Катовіце і словацькій Братиславі.

По дві найкращі команди з кожної групи попереднього раунду кваліфікуються до основного етапу, який відбудеться в Клуж-Напоці (команди з груп A, B та C) та в Катовіце (команди з груп D, E та F). Півфінали та фінал пройдуть у Катовіце 18 та 20 грудня 2026 року відповідно.

Жеребкування Євро-2026 відбудеться у четвер 16 квітня о 19:00. Збірна України в 13-й раз зіграє на Чемпіонаті Європи. Найкращий результат українок – «срібло» Євро-2000.

Нагадаємо, Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки в заключному матчі відбору на Євро-2026 від Сербії (21:30), однак змогла пробитися на турнір за рейтингом третіх команд.