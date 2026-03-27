Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників за кваліфікацією на Євро-2028

На попередню континентальну першість Україна потрапила як одна з кращих команд, які посіли третє місце в групі

Синьо-жовті спробують реабілітуватися за невдалу відбіркову кампанію до Чемпіонату світу 2027

Чоловіча збірна України з гандболу дізналася імена своїх суперників у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2028 року. Про це повідомляє «Главком».

Результати жеребкування

За підсумками жеребкування, яке провела Європейська федерація гандболу 26 березня 2026 року, Україна потрапила до групи 3. Конкуренцію нашим гандболістам складатимуть збірні Ісландії, Сербії та Естонії. Кваліфікаційний шлях розпочнеться вже 4-5 листопада 2026 року і триватиме до травня 2027 року.

Суперники українців мають різний рівень досвіду та досягнень. Найсерйознішим опонентом виглядає Ісландія, яка на останньому Євро-2026 посіла високе четверте місце, а її найкращим результатом є бронза 2010 року. Сербія також є стабільним учасником континентальних першостей, маючи у своєму активі срібло 2012 року, хоча на минулій першості серби стали лише 19-ми. Натомість збірна Естонії ще жодного разу в історії не відбиралася до фінальних частин великих міжнародних турнірів, тому для неї цей цикл стане черговою спробою історичного прориву.

Усі квартети відбору на Євро-2028

Група Команда з першого кошика Команда з другого кошика Команда з третього кошика Команда з четвертого кошика 1 Хорватія Нідерланди Литва Фінляндія 2 Норвегія Австрія Грузія Туреччина 3 Ісландія Сербія Україна Естонія 4 Угорщина Фарерські острови Чорногорія Косово 5 Словенія Чехія Боснія і Герцеговина Ізраїль 6 Франція Польща Румунія Латвія 7 Німеччина Італія Бельгія Словаччина 8 Швеція Північна Македонія Греція Люксембург

Для виходу на Євро-2028 збірній України необхідно посісти перше або друге місце у своєму квартеті. Також шанс на кваліфікацію отримають чотири найкращі команди серед тих, що посядуть треті місця у своїх групах. Нагадаємо, що Україна вісім разів брала участь у Чемпіонатах Європи, а найкращим результатом залишається 11-те місце у 2002 році. Фінальна частина турніру 2028 року пройде на майданчиках Швейцарії, Португалії та Іспанії.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з гандболу вибула з боротьби за Чемпіонат світу. Українська команда не подолала стартовий бар'єр у вигляді Словаччини.