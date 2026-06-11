«Запоріжжя» підписало контракт з форвардом Ніколайчуком

Після початку повномасштабного вторгнення Ніколайчук виступав в Італії та Нідерландах

«Запоріжжя» продовжує посилювати склад

Український форвард Владислав Ніколайчук у сезоні 2026/27 гратиме за «Запоріжжя», про що оголосив запорізький клуб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Влад грав у команді позаминулого сезону, коли він у середньому за 21.5 хвилини набирав 8.2 очка, 5 підбирань та 1.4 передачі за матч.

Після початку повномасштабного вторгнення виступав в Італії та Нідерландах, у 2024 році повернувся в Україну, провівши рік у Запоріжжя, а минулого сезону грав у «Старому Луцьку» та «Харківських Соколах», куди перейшов перед плейоф. Загалом в 26 матчах сезону набирав 6.4 очка, 4.3 підбирання та 0.5 передачі.

Захищав кольори юнацьких збірних України, а у складі молодіжної збірної в статусі капітана допоміг вивести нашу країну до елітного дивізіону чемпіонату Європи.

Раніше запоріжці, нагадаємо, підписали контракти на сезон 2026/27 з капітаном Антоном Буцом, захисниками Андрієм Величком і Олександром Петренком, форвардом Кирилом Клімановим та бігменом В’ячеславом Кіктєвим, а також оголосили про призначення Євгенія Ісакова на посаду головного тренера команди.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)