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Літо великої гри почалося! Хто переможе в головному футбольному турнірі?

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Літо великої гри почалося! Хто переможе в головному футбольному турнірі?

Інтрига почалась ще до першого свистка...

Чотири роки очікування – і ось воно. Найбільший чемпіонат в історії: 48 збірних, 104 матчі, 39 днів футболу одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Зустрічайте головну подію року разом із GGBET

Формат теж новий. Команди ділять на 12 груп по чотири: кожна грає три матчі, у плей-оф виходять по дві найкращі з групи плюс вісім найкращих третіх місць. Так уперше з'являється раунд на 32, а далі звична сітка аж до фіналу.

Інтрига почалась ще до першого свистка. Уперше на турнір пробились одразу четверо новачків: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан. Але головне питання літа – хто підніме трофей 19 липня в Нью-Йорку.

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Цього разу головним фаворитом букмекери бачать Іспанію. Іспанці йдуть за коефіцієнтом 5.5 – найкоротшим у всій лінії. Одразу за ними – Франція та англійці.. А далі збилася щільна група переслідувачів, з яких виділяється Бразилія. 

Експерти GGBET оцінюють шанси на перемогу в турнірі так:

  • Іспанія – 5.5;
  • Франція – 6; 
  • Англія – 7;
  • Бразилія – 9;
  • Португалія – 9
  • Аргентина –10.

* Коефіцієнти були взяті з веб-сайту ggbet.ua станом на 11:00 11.06.2026 року та можуть змінюватися.

Іспанія – одноосібний лідер, але відрив не той, щоб вважати трофей вирішеним: за трійкою фаворитів вишикувались найкращі з Європи плюс топова Бразилія  та Аргентина з Мессі, тож інтрига тримається максимальна. А шлях до фіналу стартує вже 11 червня – грою-відкриттям Мексика проти ПАР на легендарній «Ацтеці», першому стадіоні в історії, що приймає вже третій світовий турнір.

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Теги: азартні ігри НОВИНИ ФУТБОЛУ букмекери

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