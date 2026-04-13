Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026

Поразка в останньому турі кваліфікації не завадила Україні вийти на Євро-2026

Жіноче Євро-2026 з гандболу пройде 20-26 грудня 2026 року

Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки в заключному матчі другого раунду відбору на Євро-2026, однак змогла пробитися на турнір. Про це повідомляє «Главком».

Сербія стала останнім суперником українок у кваліфікації.

Перед матчем на виїзді Україна зберігала шанси на вихід на Євро-2026: для цього потрібно було або перемогти з різницею у понад 11 м’ячів, або розраховувати на потрапляння за рейтингом третіх команд.

Хід гри Сербія – Україна

Уже з перших хвилин гри ініціативою заволоділи сербки. На перерву команди пішли за рахунку 14:8 на користь господарок.

У другій половині зустрічі збірна Сербії лише збільшила свою перевагу до дев’яти м’ячів. У підсумку, матч завершився перемогою суперниць із рахунком 30:21.

Кваліфікація Євро-2026 з гандболу, 6-й тур

Сербія – Україна – 30:21 (14:8)

Попри поразку, українська команда зуміла пробитися на Євро-2026 як одна з чотирьох найкращих збірних, що посіли треті місця. У вирішальному турі основні конкуренти України розгромно програли свої матчі, що не дозволило їм обійти «синьо-жовтих» за різницею м’ячів.

Турнірна таблиця

Швеція – 12 очок, +67 (різниця м'ячів) Сербія – 8 очок, +23 Україна – 4 очки, -37 Литва – 0 очок , -55

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце