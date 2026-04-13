Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026

Артем Худолєєв
Поразка в останньому турі кваліфікації не завадила Україні вийти на Євро-2026
фото: ФГУ

Жіноче Євро-2026 з гандболу пройде 20-26 грудня 2026 року

Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки в заключному матчі другого раунду відбору на Євро-2026, однак змогла пробитися на турнір. Про це повідомляє «Главком».

Сербія стала останнім суперником українок у кваліфікації.

Перед матчем на виїзді Україна зберігала шанси на вихід на Євро-2026: для цього потрібно було або перемогти з різницею у понад 11 м’ячів, або розраховувати на потрапляння за рейтингом третіх команд.

Хід гри Сербія – Україна

Уже з перших хвилин гри ініціативою заволоділи сербки. На перерву команди пішли за рахунку 14:8 на користь господарок.

У другій половині зустрічі збірна Сербії лише збільшила свою перевагу до дев’яти м’ячів. У підсумку, матч завершився перемогою суперниць із рахунком 30:21.

Кваліфікація Євро-2026 з гандболу, 6-й тур

Сербія – Україна – 30:21 (14:8)

Попри поразку, українська команда зуміла пробитися на Євро-2026 як одна з чотирьох найкращих збірних, що посіли треті місця. У вирішальному турі основні конкуренти України розгромно програли свої матчі, що не дозволило їм обійти «синьо-жовтих» за різницею м’ячів.

Турнірна таблиця

  1. Швеція – 12 очок, +67 (різниця м'ячів)
  2. Сербія – 8 очок, +23
  3. Україна – 4 очки, -37
  4. Литва – 0 очок , -55

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
У колекції Ягупової з'явився Єврокубок: всі трофеї лідерки збірної України з баскетболу
