Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026
Жіноче Євро-2026 з гандболу пройде 20-26 грудня 2026 року
Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки в заключному матчі другого раунду відбору на Євро-2026, однак змогла пробитися на турнір. Про це повідомляє «Главком».
Сербія стала останнім суперником українок у кваліфікації.
Перед матчем на виїзді Україна зберігала шанси на вихід на Євро-2026: для цього потрібно було або перемогти з різницею у понад 11 м’ячів, або розраховувати на потрапляння за рейтингом третіх команд.
Хід гри Сербія – Україна
Уже з перших хвилин гри ініціативою заволоділи сербки. На перерву команди пішли за рахунку 14:8 на користь господарок.
У другій половині зустрічі збірна Сербії лише збільшила свою перевагу до дев’яти м’ячів. У підсумку, матч завершився перемогою суперниць із рахунком 30:21.
Кваліфікація Євро-2026 з гандболу, 6-й тур
Сербія – Україна – 30:21 (14:8)
Попри поразку, українська команда зуміла пробитися на Євро-2026 як одна з чотирьох найкращих збірних, що посіли треті місця. У вирішальному турі основні конкуренти України розгромно програли свої матчі, що не дозволило їм обійти «синьо-жовтих» за різницею м’ячів.
Турнірна таблиця
- Швеція – 12 очок, +67 (різниця м'ячів)
- Сербія – 8 очок, +23
- Україна – 4 очки, -37
- Литва – 0 очок , -55
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
