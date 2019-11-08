Збірна України з хокею виграла перший матч на турнірі в Естонії (відео)
Свято першої перемоги
Офіційний сайт турніру
Українська команда вперше виграла під керівництвом Сергія Вітера
Збірна України з хокею здобула першу перемогу на міжнародному турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, обігравши команду Естонії з рахунком 3:2.
Turkish Airlines Baltic Challenge Cup
Естонія - Україна 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Шайби: Лівік, Слессаревскі - Коренчук, Янишевський, Бойових
Воротарі: Коїтмаа - Петров
Нагадаємо, в першому турі українці програли в овертаймі литовцям.
Вирішальний матч турніру за перше місце підопічні Сергія Вітера проведуть у неділю проти збірної Латвії.