  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з хокею виграла перший матч на турнірі в Естонії (відео)

    • Розсилка
    Свято першої перемоги - Збірна України з хокею виграла перший матч на турнірі в Естонії (відео)
    Свято першої перемоги
    Офіційний сайт турніру

    Українська команда вперше виграла під керівництвом Сергія Вітера

    Збірна України з хокею здобула першу перемогу на міжнародному турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, обігравши команду Естонії з рахунком 3:2.

    Turkish Airlines Baltic Challenge Cup

    Естонія - Україна 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

    Шайби: Лівік, Слессаревскі - Коренчук, Янишевський, Бойових

    Воротарі: Коїтмаа - Петров

    Нагадаємо, в першому турі українці програли в овертаймі литовцям.

    Вирішальний матч турніру за перше місце підопічні Сергія Вітера проведуть у неділю проти збірної Латвії.

    Збірна України хокей Сергій Вітер Олег Петров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ