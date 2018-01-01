Збірна України з хокею з м’ячем зайняла шосте місце на чемпіонаті світу

У медальній стадії українці поступилися в 1/4 фіналу Нідерландам

Збірна України із бенді зайняла шосте місце на чемпіонаті світу у дивізіоні В, який напередодні завершився у китайському Харбіні. Українці на турнірі, на якому брало участь 8 збірних, опинилися вище за команди Словаччини та Сомалі. При цьому перемогу у змаганнях здобули Нідерланди, а другими фінішували японці. На попередньому етапі синьо-жовті



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Збірна України з хокею з м'ячем

У медальній стадії українці поступилися в 1/4 фіналу Нідерландам

Збірна України із бенді зайняла шосте місце на чемпіонаті світу у дивізіоні В, який напередодні завершився у китайському Харбіні.

Українці на турнірі, на якому брало участь 8 збірних, опинилися вище за команди Словаччини та Сомалі.

При цьому перемогу у змаганнях здобули Нідерланди, а другими фінішували японці.

На попередньому етапі синьо-жовті здобули перемогу над Монголією 3:1 та програли Естонії 2:8 і Японії 2:6.

У медальній стадії українці поступилися в 1/4 фіналу Нідерландам 1:4, а у матчі за 5-6 місця у напруженій боротьбі в овертаймі програли Монголії 2:3.

Українська Федерація хокею з м'ячем стала членом FIB у 2011 році, а через два роки дебютувала на першості світу.