Збірна України з хокею зіграє на домашньому міжнародному турнірі



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З 7 по 10 лютого національна збірна команда візьме участь у міжнародному турнірі, матчі якого пройдуть на льодовій арені «Термінал» ФХУ

У Бровари приїдуть національні команди Польщі та Румунії

4 лютого збірна команда України з хокею розпочала навчально-тренувальний збір. Тренерський штаб та гравці зібралися у броварському «Терміналі». Підготовка проводилася у вигляді дворазових тренувань на льоду, занять з загально-фізичної та спеціальної підготовки, а також теоретичних розборів матчів та моментів.

З 7 по 10 лютого національна збірна команда візьме участь у міжнародному турнірі, матчі якого пройдуть на льодовій арені «Термінал». На підопічних Андрія Срюбка чекають два поєдинки із збірною командою Польщі та одна гра із командою Румунії.

Розклад матчів турніру:

7 лютого, четвер. Польща – Україна , 19:00

8 лютого, п’ятниця. Україна – Польща, 18:00

9 лютого, субота. Польща – Румунія, 13:00

10 лютого, неділя. Румунія – Україна, 13:00

На цей збір Андрій Срюбко та Сергій Климентьєв запросили 12 нападників, 8 захисників і 2 голкіперів.

Склад збірної України

Воротарі: Микита Гордюшин, Кирило Кучер

Захисники: Павло Таран, Максим Ядловський, Олександр Бойових, Всеволод Толстушко, Данило Скрипець, Філіп Матвієнко, Станіслав Ординський, Кирило Жовнір

Нападники: Іван Савченко, Тимур Гриценко, Гліб Кривошапкин, Кирило Бондаренко, Микита Коваленко, Андрій Денискин, Владислав Луговий, Євген Тимченко, Олег Задоєнко, Дмитро Німенко, Андрій Міхнов, Дмитро Дем'янюк.