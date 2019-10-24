Збірна України з олімпійського виду спорту відмовилася грати вдома у Світовій лізі. Бо немає де



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У Валерія Завізіона немає підстав для оптимізму Фото із соцмереж

Про невеселі реалії українського водного поло розповів головний тренер збірної України

Наставник збірної України з водного поло Валерій Завізіон у контексті невдачі команди в кваліфікації до чемпіонату Європи розповів про невеселі реалії виду спорту в нашій державі загалом. За словами тренера, наступного року команда знову гратиме в Світовій лізі, але вдома змагань не прийматиме, бо для цього немає відповідного рівня басейну.

- Просто немає де грати, - каже пан Завізіон в коментарі прес-службі львівського «Динамо». - Харків відмовився, а інших басейнів, що відповідають нормам, немає. Тому гру з іспанцями, яка мала бути домашньою, проведемо на виїзді. Чи є сенс у двох іграх з суперниками, які будуть на голову або й на кілька сильніші? Якщо ні – для чого тоді взагалі водне поло? Тужитися, робити вигляд що є інтерес до цього виду спорту, що є збірна? Є люди для яких це головне заняття, а потрапляння в збірну – питання престижу. Тому питання такі вважаю риторичними.

- Який зараз потенціал у збірної України? З якими командами можна проводити паралелі? У відборах на Євро ми уже поступаємося Ізраїлю та Білорусі – командам, які, мабуть, мали б обігрувати.

- Ми, на жаль, трохи опустилися за рівнем. А ті згадувані збірні навпаки піднялися. Звісно, з білорусами ми можемо не тільки грати на рівних, а й взагалі їх обігрувати.

- За яких умов збірна стане сильнішою? Що потрібно зробити в Україні для цього?

- Будьмо реалістами – це практично нереально в теперішніх умовах. По-перше, потрібна урядова програма з розвитку. В тому ж Києві водне поло нікому не потрібне. Є один ентузіаст серед депутатів міськради, який допоміг вибити басейн. Однак час там вечірній, дев’ята година вечора. І ніхто дітей з іншого району на тренування везти туди не буде. Хіба що з найближчих кількох вулиць. Починати завжди потрібно з дітей. Їм потрібен приклад для наслідування, для наочного прикладу. Щоби тренер міг прийти і показати «в цій ситуації потрібно поступати так, а тут – ось так». І в основі всього цього – достатня кількість басейнів.