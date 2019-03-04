Символічно: за чемпіонство у водному поло поборються Школа Баркалова проти столичного «Динамо»



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Торік команда київського «Динамо» виграла юніорський чемпіонат столиці Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Матчі чемпіонату України серед юніорів пов'язані з прізвищем найзнаменитішого представника цього виду спорту

Сьогодні, 4 березня в Харкові на базі басейну Харківського політехнічного інституту стартує чемпіонат України серед юніорів - хлопців, не старших 2003 року народження. Символічно, що саме в Харкові, адже саме з цього краю походить найвидатніший ватерполіст у світовій історії Олексій Баркалов, дворазовий олімпійський чемпіон, рекордсмен Книги Гінесса за кількістю проведених у складі національної збірної матчів - 412.

Власне, Харків має найширше у чемпіонаті представництво. З шести команд домашньої підгрупи від Слобожанщини буде відразу чотири колективи - дві збірних області, ХДВУФК №1 і Академія імені Баркалова.

Суперниками харків'ян будуть кияни - ДЮСШ №21 і «Динамо». Зауважимо, що саме в київському «Динамо» Олексій Баркалов і провів свої найкращі роки.

Нинішні динамівці теж мають неабиякий потенціал. Торік керована Олександром Войтовичем команда стала чемпіоном міста і тепер сповнена гарту заявити про себе на всеукраїнській арені.

Поєдинки іншої групи юріорського чемпіонату України стартують 6 березня в Дніпрі, на базі місцевого Національного університету імені Олеся Гончара. Тут господарі представлені однією командою, створеною на основі вузу, де змагання й відбуваються. Зате два колективи - ДЮСШ імені Кутенка і команду училища фізкультури - привезе Львів. Серед претендентів на перемогу будуть також представники інших відомих ватерпольних центрів - «Меодіта» з Маріуполя і одеська ДЮСШ. З екзотики - шостим учасником дніпровської групи буде збірна Закарпатської області.

Змагання у Харкові триватимуть до 8 березня, щодня, без перерви на вихідні. Та сама історія й з Дніпром. тільки там фініш запланований на 10 березня.