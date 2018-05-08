Збірна України з регбі-15 не змогла підвищитися у класі на чемпіонаті Європи
- Сьогодні, 09:14
-
Розсилка
Фото взяте з rugger.info
Українці стали другими, пропустивши у дивізіон «Трофі» Литву
У суботу, 5 травня, у Ризі національна чоловіча збірна України у завершальному матчі чемпіонату Європи з регбі-15 у дивізіоні «Конференція 1 «Північ» взяла верх над латвійською збірною.
Рахунок зустрічі – 32:14, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.
Звитяга у столиці Латвії стала для української команди другою у турнірі.
Загалом у доробку українців 11 очок і друге місце у своєму дивізіоні.
Першими фінішували литовці, які наступного сезону спробують власні сили у дивізіоні «Трофі».
Чемпіонат Європи з регбі-15
Дивізіон «Conference 1 North»
Латвія – Україна – 14:32 (6:8)
Українці завершили чемпіонат Європи на другому місці, тому наступний сезон знову проведуть у третьому за статусом дивізіоні.