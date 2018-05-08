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    Збірна України з регбі-15 не змогла підвищитися у класі на чемпіонаті Європи

    Українці стали другими, пропустивши у дивізіон «Трофі» Литву
    У суботу, 5 травня, у Ризі національна чоловіча збірна України у завершальному матчі чемпіонату Європи з регбі-15 у дивізіоні «Конференція 1 «Північ» взяла верх над латвійською збірною. Рахунок зустрічі – 32:14, інформує офіційний сайт Федерації регбі України. Звитяга у столиці Латвії стала для української команди другою у
    • Сьогодні, 09:14
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    Фото взяте з rugger.info
    Фото взяте з rugger.info

    Українці стали другими, пропустивши у дивізіон «Трофі» Литву

    У суботу, 5 травня, у Ризі національна чоловіча збірна України у завершальному матчі чемпіонату Європи з регбі-15 у дивізіоні «Конференція 1 «Північ» взяла верх над латвійською збірною.

    Рахунок зустрічі – 32:14, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

    Звитяга у столиці Латвії стала для української команди другою у турнірі.

    Загалом у доробку українців 11 очок і друге місце у своєму дивізіоні.

    Першими фінішували литовці, які наступного сезону спробують власні сили у дивізіоні «Трофі».

    Чемпіонат Європи з регбі-15

    Дивізіон «Conference 1 North»

    Латвія – Україна – 14:32 (6:8)

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    Українці завершили чемпіонат Європи на другому місці, тому наступний сезон знову проведуть у третьому за статусом дивізіоні.

    чемпіонат Європи Збірна України регбі
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