Збірна України з регбі зіграла внічию з Угорщиною
- Вчора, 19:54
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Розсилка
Бойова нічия з угорцями позбавила наших регбістів усіх шансів повернутися до вищого дивізіону
Чоловіча збірна України з регбі-15 в драматичному матчі проти Угорщини вирвала нічию.
Про це повідомляє Федерація регбі України.
У поєдинку чемпіонату Європи з регбі-15 в дивізіоні «Конференція 1 «Північ» проти Угорщини у Львові на оновленому стадіоні «Юність», чоловіча збірна України в останні хвилини змогла врешті-решт встановити рівновагу в рахунку (19:19). Прикро, але дотиснути свого суперника та перемогти «синьо-жовтим» так і не вдалося – банально не вистачило ігрового часу.
Бойова нічия з угорцями позбавила наших регбістів усіх шансів повернутися до дивізіону «Трофі».
Чемпіонат Європи з регбі-15
Дивізіон «CONFERENCE 1 NORTH»
Чоловіки
Україна – Угорщина 19:19 (0:13)