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    Збірна України з регбі зіграла внічию з Угорщиною

    Бойова нічия з угорцями позбавила наших регбістів усіх шансів повернутися до вищого дивізіону
    Чоловіча збірна України з регбі-15 в драматичному матчі проти Угорщини вирвала нічию. Про це повідомляє Федерація регбі України. У поєдинку чемпіонату Європи з регбі-15 в дивізіоні «Конференція 1 «Північ» проти Угорщини у Львові на оновленому стадіоні «Юність», чоловіча збірна України в останні хвилини змогла
    • Вчора, 19:54
    • Розсилка
    Збірна України з регбі-15. Фото: Львсвівська міська рада
    Збірна України з регбі-15. Фото: Львсвівська міська рада

    Бойова нічия з угорцями позбавила наших регбістів усіх шансів повернутися до вищого дивізіону

    Чоловіча збірна України з регбі-15 в драматичному матчі проти Угорщини вирвала нічию.

    Про це повідомляє Федерація регбі України.

    У поєдинку чемпіонату Європи з регбі-15 в дивізіоні «Конференція 1 «Північ» проти Угорщини у Львові на оновленому стадіоні «Юність», чоловіча збірна України в останні хвилини змогла врешті-решт встановити рівновагу в рахунку (19:19). Прикро, але дотиснути свого суперника та перемогти «синьо-жовтим» так і не вдалося – банально не вистачило ігрового часу.

    Бойова нічия з угорцями позбавила наших регбістів усіх шансів повернутися до дивізіону «Трофі».

    Чемпіонат Європи з регбі-15

    Дивізіон «CONFERENCE 1 NORTH»

    Чоловіки

    Україна – Угорщина 19:19 (0:13)

    чемпіонат Європи Збірна України Угорщина регбі
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