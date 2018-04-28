Збірна України з регбі зіграла внічию з Угорщиною

Бойова нічия з угорцями позбавила наших регбістів усіх шансів повернутися до вищого дивізіону

Чоловіча збірна України з регбі-15 в драматичному матчі проти Угорщини вирвала нічию. Про це повідомляє Федерація регбі України. У поєдинку чемпіонату Європи з регбі-15 в дивізіоні «Конференція 1 «Північ» проти Угорщини у Львові на оновленому стадіоні «Юність», чоловіча збірна України в останні хвилини змогла