Збірна України з веслування завоювала свою другу медаль на чемпіонаті світу



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Фото: canoe.in.ua

Четвірка каноїстів поклала срібло у скарбничку нашої національної команди

Збірна України з веслування на байдарках і каное завоювала свою другу медаль на чемпіонаті світу 2018 року у португальському Монтемор-у-Велью.

Каное-четвірка у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибалки, Олега Боровика й Едуарда Шеметила відмінно стартувала у перегонах і захопила лідерство на першій половині дистанції.

Але у другій половині змагань екіпаж збірної Росії додав у швидкості та зумів випередити українських спортсменів.

Як підсумок, українські каноїсти стали срібними призерами на дистанції 500 м - 1:36.726 хв (+1.120 с).

Для Шеметила ця медаль стала вже третьою нагородою на чемпіонатах світу.

У минулому році у Рачице він став бронзовим призером, а у 2015-му у Мілані завоював срібло у каное-четвірці на дистанції 1000 метрів.

Джерело: xsport.ua