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    Збірна України з веслування завоювала свою другу медаль на чемпіонаті світу

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    <span>Фото: canoe.in.ua</span> - Збірна України з веслування завоювала свою другу медаль на чемпіонаті світу
    Фото: canoe.in.ua

    Четвірка каноїстів поклала срібло у скарбничку нашої національної команди

    Збірна України з веслування на байдарках і каное завоювала свою другу медаль на чемпіонаті світу 2018 року у португальському Монтемор-у-Велью.

    Каное-четвірка у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибалки, Олега Боровика й Едуарда Шеметила відмінно стартувала у перегонах і захопила лідерство на першій половині дистанції.

    Але у другій половині змагань екіпаж збірної Росії додав у швидкості та зумів випередити українських спортсменів.

    Як підсумок, українські каноїсти стали срібними призерами на дистанції 500 м - 1:36.726 хв (+1.120 с).

    Для Шеметила ця медаль стала вже третьою нагородою на чемпіонатах світу.

    У минулому році у Рачице він став бронзовим призером, а у 2015-му у Мілані завоював срібло у каное-четвірці на дистанції 1000 метрів. 

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат світу веслування Збірна України
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