  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Збірна України з вільної боротьби назвала склад на першість Європи

    • Розсилка
    Фото АСБУ - Збірна України з вільної боротьби назвала склад на першість Європи
    Фото АСБУ

    Змагання серед спортсменів до 23-х років прийматиме Туреччина

    Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 23-х років.

    Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

    Склад української команди на чемпіонат Європи U23 виглядає наступним чином:

    57 кг – Тарас Маркович (м. Київ)
    61 кг – Петро Білейчук (Івано-Франківська обл.)
    65 кг – Андрій Свирид (Івано-Франківська обл.)
    70 кг – Олексій Борута (Київська обл.)
    74 кг – Василь Михайлов (Одеська обл.)
    79 кг – Георгій Хассай (м. Київ)
    86 кг – Ілля Арчая (Сумська обл.)
    92 кг – Богдан Грицай (м. Київ )
    97 кг – Олександр Биканов (Херсонська обл.)
    125 кг – Олександр Колдовський (Сумська обл.)

    Зазначимо, що турнір прийматиме 4-10 червня турецький Стамбул.

    Нагадаємо, українські борці здобули 12 нагород на чемпіонаті Європи серед кадетів у Македонії.

    чемпіонат Європи Збірна України Стамбул спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ