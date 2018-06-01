Збірна України з вільної боротьби назвала склад на першість Європи
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Змагання серед спортсменів до 23-х років прийматиме Туреччина
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 23-х років.
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.
Склад української команди на чемпіонат Європи U23 виглядає наступним чином:
57 кг – Тарас Маркович (м. Київ)
61 кг – Петро Білейчук (Івано-Франківська обл.)
65 кг – Андрій Свирид (Івано-Франківська обл.)
70 кг – Олексій Борута (Київська обл.)
74 кг – Василь Михайлов (Одеська обл.)
79 кг – Георгій Хассай (м. Київ)
86 кг – Ілля Арчая (Сумська обл.)
92 кг – Богдан Грицай (м. Київ )
97 кг – Олександр Биканов (Херсонська обл.)
125 кг – Олександр Колдовський (Сумська обл.)
Зазначимо, що турнір прийматиме 4-10 червня турецький Стамбул.
Нагадаємо, українські борці здобули 12 нагород на чемпіонаті Європи серед кадетів у Македонії.