Збірна України зайняла друге командне місце на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон»



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Українці здобули 31 комплект медалей, з яких 16 виявилися золотими

На чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон» серед юнаків, юніорів, молоді та дорослих збірна команда України виборола 31 комплект медалей.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

А саме – 16 комплектів золотих медалей (вісім серед дорослих і вісім серед молоді), 11 срібних комплектів медалей (10 серед дорослих, один серед молоді) та чотири комплекти бронзових медалей (серед дорослих).

За результатами змагань «синьо-жовті» посіли друге командне місце серед 18-ти країн-учасниць.

Загалом участь у змаганнях брали 2000 спортсменів, з них 81 – представляв Україну.

Чемпіонат Європи проходив з веслування на човнах «Дракон» з 23 по 26 серпня у місті Бранденбург (Німеччина).

Раніше повідомлялося, що українці виграли чотири золоті нагороди чемпіонату Європи з драгонботу.

Драгонбот – велике 20-місне каное з головою і хвостом дракона. Спереду знаходиться барабанщик, який задає ритм веслування для інших членів екіпажу. Офіційні змагання проводяться на дистанції 200, 500, 1000 і 2000 м.