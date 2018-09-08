Збірна України знову може залишитися без підтримки через поведінку вболівальників



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Фото надане ресурсом ukrinform.ru

Безлади, що влаштували наші співвітчизники після гри з чехами можуть мати неприємні наслідки

Президент Федерації Футболу України Андрій Павелко повідомив, що збірну України можуть покарати за поведінку вболівальників після матчу Україна - Чехія.

За словами Андрія Павелка через неадекватну поведінку наших фанів формат домашнього матчу збірної України з Чехією, що запланований на 16 жовтня, наразі знаходиться під питанням. Він зазначив, що існує велика ймовірність того, що гра у Харкові відбудеться за порожніх трибун.

Нагадаємо, відразу після футбольного матчу між збірними Чехії та України, чеська поліція заарештувала вісьмох українських уболівальників. Фанати намагалися потрапити на футбольне поле, а після короткої сутички з поліцією закидали правоохоронців сміттям.

Матч Україна - Словаччина, що відбудеться завтра також відбудеться без вболівальників. Наша команда розплачується за поведінку фанів ще у 2015 році.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав ФФУ одним матчем без глядачів 19 листопада 2015 року за кельтський хрест на банері в останньому домашньому матчі кваліфікації до Євро-2016 у Києві з Іспанією.