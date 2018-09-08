Збірна України знову може залишитися без підтримки через поведінку вболівальників
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Розсилка
Безлади, що влаштували наші співвітчизники після гри з чехами можуть мати неприємні наслідки
Президент Федерації Футболу України Андрій Павелко повідомив, що збірну України можуть покарати за поведінку вболівальників після матчу Україна - Чехія.
За словами Андрія Павелка через неадекватну поведінку наших фанів формат домашнього матчу збірної України з Чехією, що запланований на 16 жовтня, наразі знаходиться під питанням. Він зазначив, що існує велика ймовірність того, що гра у Харкові відбудеться за порожніх трибун.
Нагадаємо, відразу після футбольного матчу між збірними Чехії та України, чеська поліція заарештувала вісьмох українських уболівальників. Фанати намагалися потрапити на футбольне поле, а після короткої сутички з поліцією закидали правоохоронців сміттям.
Матч Україна - Словаччина, що відбудеться завтра також відбудеться без вболівальників. Наша команда розплачується за поведінку фанів ще у 2015 році.
Дисциплінарний комітет УЄФА покарав ФФУ одним матчем без глядачів 19 листопада 2015 року за кельтський хрест на банері в останньому домашньому матчі кваліфікації до Євро-2016 у Києві з Іспанією.