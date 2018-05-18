Збірні України з хокею дізналися місця проведення чемпіонатів світу 2019 року

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Фото xsport.ua

Національна команда зіграє в Естонії, молодіжна – у Польщі, а юніорська – у Франції

Чемпіонат світу-2019 з хокею у Дивізіоні IB за участю національної збірної України пройде у столиці Естонії – Таллінні.

Турнір прийме арена «Тондіраба Айс Холл», у якій під час хокейних матчів можуть розміститися майже 6000 глядачів. Ця багатофункціональна арена була відкрита у серпні 2014 року.

Суперниками збірної України стануть команди Японії, Польщі, Естонії, Румунії та Нідерландів.

Переможець турніру вийде до Дивізіону IA, а найгірша команда за підсумками чемпіонату відправиться до Дивізіону IIA.

Чемпіонат світу в Естонії пройде наприкінці квітня 2019 року. Точні дати проведення турніру Міжнародна федерація хокею повідомить пізніше.

Молодіжна (U-20) і юніорська (U-18) збірні України також дізналися місця проведення своїх наступних чемпіонатів світу.

«Молодіжка» вже у грудні 2018-го – з 8-го по 14-те число – виступить у польському місті Тихи на турнірі у Дивізіоні IB. Суперниками українців стануть команди з Польщі, Словенії, Італії, Угорщини та Японії.

Юніорська збірна України, яка виграла домашній Чемпіонат світу-2018 у Дивізіоні IB, у наступному році – з 18-го по 28-ме квітня – зіграє у французькому Греноблі. Протистояти українцям у Дивізіоні IA будуть збірні Франції, Німеччини, Данії, Казахстану та Норвегії.

Джерело: xsport.ua