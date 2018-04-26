Як збірна України ганебно програла Хорватії на Чемпіонаті світу з хокею (відео)

Українці зазнали другої сенсаційної поразки поспіль

Напередодні національна збірна команда України з хокею провела свій третій матч на Чемпіонаті світу у Каунасі. Команда Олександра Савицького з рахунком 2:4 поступилася збірній Хорватії. Уже у першому періоді «синьо-жовті» отримали три шайби у власні ворота. Одну з яких – у більшості. Надалі українці зуміли скоротити рахунок до



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Фото взяте з ФХУ

Українці зазнали другої сенсаційної поразки поспіль

Напередодні національна збірна команда України з хокею провела свій третій матч на Чемпіонаті світу у Каунасі.

Команда Олександра Савицького з рахунком 2:4 поступилася збірній Хорватії.

Уже у першому періоді «синьо-жовті» отримали три шайби у власні ворота. Одну з яких – у більшості.

Надалі українці зуміли скоротити рахунок до мінімуму, але пропустили шайбу у порожні ворота на останніх секундах, знявши воротаря.

До Вашої уваги огляд матчу:

Нагадаємо, у турнірній таблиці Україна опустилася вже на п’яту сходинку.