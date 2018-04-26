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    Як збірна України ганебно програла Хорватії на Чемпіонаті світу з хокею (відео)

    Українці зазнали другої сенсаційної поразки поспіль
    Напередодні національна збірна команда України з хокею провела свій третій матч на Чемпіонаті світу у Каунасі. Команда Олександра Савицького з рахунком 2:4 поступилася збірній Хорватії. Уже у першому періоді «синьо-жовті» отримали три шайби у власні ворота. Одну з яких – у більшості. Надалі українці зуміли скоротити рахунок до
    • 26 Квiтня, 07:57
    • Розсилка
    Фото взяте з ФХУ
    Фото взяте з ФХУ

    Українці зазнали другої сенсаційної поразки поспіль

    Напередодні національна збірна команда України з хокею провела свій третій матч на Чемпіонаті світу у Каунасі.

    Команда Олександра Савицького з рахунком 2:4 поступилася збірній Хорватії.

    Уже у першому періоді «синьо-жовті» отримали три шайби у власні ворота. Одну з яких – у більшості.

    Надалі українці зуміли скоротити рахунок до мінімуму, але пропустили шайбу у порожні ворота на останніх секундах, знявши воротаря.

    До Вашої уваги огляд матчу:

    Нагадаємо, у турнірній таблиці Україна опустилася вже на п’яту сходинку.

    чемпіонат світу Збірна України хокей
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