Як збірна України ганебно програла Хорватії на Чемпіонаті світу з хокею (відео)
- 26 Квiтня, 07:57
-
Розсилка
Фото взяте з ФХУ
Українці зазнали другої сенсаційної поразки поспіль
Напередодні національна збірна команда України з хокею провела свій третій матч на Чемпіонаті світу у Каунасі.
Команда Олександра Савицького з рахунком 2:4 поступилася збірній Хорватії.
Уже у першому періоді «синьо-жовті» отримали три шайби у власні ворота. Одну з яких – у більшості.
Надалі українці зуміли скоротити рахунок до мінімуму, але пропустили шайбу у порожні ворота на останніх секундах, знявши воротаря.
До Вашої уваги огляд матчу:
Нагадаємо, у турнірній таблиці Україна опустилася вже на п’яту сходинку.