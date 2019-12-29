Жервонта Девіс виборов титул чемпіона світу за версією WBA, в бою проти ветерана Юріоркіса Гамбоа



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Гамбоа явно побоювався опонента

38-річний кубинець не зміг дати бій Девісу

Американський лідер Жервонта Девіс (23-0, 22 KO) здобув дострокову перемогу над ветераном з Куби Юріоркісом Гамбоа (30-3, 18 KO) і заволодів вакантним титулом «звичайного» чемпіона світу за версією WBA легкій вазі (до 61,2 кг) .

Як повідомляє vringe.com, Девіс зайняв центр рингу. Боксував без поспіху, переважно працював лівими прямими. Гамбоа явно побоювався опонента, практично не думав про атакуючі дії. У 2-му раунді ветеран з Куби побував на канвасі, але зумів продовжити бій - врятувався в клінчі. Під час падіння, можливо, пошкодив ногу. Хоча пізніше здалося, що у кубинця просто проблеми з боксерками - часом незграбно ковзав по рингу, накульгував, тягнув ногу.

У 5-му раунді Гамбоа був знову близький до дострокового поразки. Пропустив масу акцентованих ударів, але протримався до гонгу, що дивно - 38-річний кубинець ніколи не славився хорошою витримкою. Проте ветеран не просто продовжив бій, але навіть виграв 7-му трихвилинку. Девіс невиразно провів і 8-й раунд, але зумів піймати Гамбоа в кінцівці трихвиинки і відправив у другій нокдаун.

У наступному раунді обидва побували на настилі рингу - кубинець вдався до борцівських прийомів. Гамбоа приспав увагу Девіса, а потім відзначився яскравою триударною комбінацією, вигравши ще один раунд. Американець вибухнув в 11-й трихвилинці, та кубинець знову вижив. Але фінального гонгу Гамбоа не почув - пропустив аперкот за хвилину до закінчення бою, був забитий до нокдауну. Рефері зупинив бій.