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    Жіноча баскетбольна збірна України почала підготовку до чемпіонату Європи

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    Збірна України - Жіноча баскетбольна збірна України почала підготовку до чемпіонату Європи
    Збірна України
    ФБУ

    Наша команда наприкінці червня почне боротьбу на груповому етапі ЄвроБаскета

    Жіноча національна збірна України розпочала підготовку до чемпіонату Європи-2019. Команда вже прибула до Чорногорії, де зіграє на міжнародному турнірі, інформує ФБУ.

    Приєдналася до команди і форвард Людмила Науменко, яку було додано до розширеного ростеру. До перших контрольних матчів наша збірна під керівництвом чорногорського фахівця Горана Бошковича готується в новому тренувальному комплексі «Бермакс Арена» в Подгориці.  

    25 травня українки проведуть товариський поєдинок проти збірної Чорногорії. Другого суперника нашої команди на турнірі буде названо пізніше. 

    У груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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