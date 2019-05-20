Жіноча баскетбольна збірна України почала підготовку до чемпіонату Європи



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Збірна України ФБУ

Наша команда наприкінці червня почне боротьбу на груповому етапі ЄвроБаскета

Жіноча національна збірна України розпочала підготовку до чемпіонату Європи-2019. Команда вже прибула до Чорногорії, де зіграє на міжнародному турнірі, інформує ФБУ.

Приєдналася до команди і форвард Людмила Науменко, яку було додано до розширеного ростеру. До перших контрольних матчів наша збірна під керівництвом чорногорського фахівця Горана Бошковича готується в новому тренувальному комплексі «Бермакс Арена» в Подгориці.

25 травня українки проведуть товариський поєдинок проти збірної Чорногорії. Другого суперника нашої команди на турнірі буде названо пізніше.

У груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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