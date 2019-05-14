Латвієць Айнарс Багатскіс може очолити збірну України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Айнарс Багатскіс ФБУ

Президент ФБУ Михайло Бродський провів перемовини з латвійським фахівцем

Латвійський тренер Айнарс Багатскіс може очолити чоловічу національну збірну України з баскетболу.

Умови можливої співпраці 14 травня в Києві обговорювали Багатскіс та президент ФБУ Михайло Бродський, інформує прес-служба федерації.

Зокрема сторони обговорювали цілі для збірної на кваліфікацію чемпіонату Європи 2021 року. Уже найближчим часом ФБУ має оголосити про досягнення угоди з Багатскісом.

Нагадаємо, в Україні Багатскіс раніше працював на клубному рівні з «Кривбасбаскетом» та «Будівельником». З киянами він двічі перемагав у чемпіонаті України (2013, 2014) та виступав у Євролізі.

Останнім місцем роботи Багатскіса був німецький «Брозе» та збірна Латвії з якою у 2017-му дійшов до 1/4 чемпіонату Європи.

Також латвієць працював у командах «Маккабі» (Тель-Авів), «Нижній Новгород», «Єнісей» та «Дарюшшафака».

Читайте також: ФБУ планує розширення баскетбольної Суперліги