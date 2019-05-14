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    Латвієць Айнарс Багатскіс може очолити збірну України

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    Айнарс Багатскіс - Латвієць Айнарс Багатскіс може очолити збірну України
    Айнарс Багатскіс
    ФБУ

    Президент ФБУ Михайло Бродський провів перемовини з латвійським фахівцем

    Латвійський тренер Айнарс Багатскіс може очолити чоловічу національну збірну України з баскетболу.

    Умови можливої співпраці 14 травня в Києві обговорювали Багатскіс та президент ФБУ Михайло Бродський, інформує прес-служба федерації.

    Зокрема сторони обговорювали цілі для збірної на кваліфікацію чемпіонату Європи 2021 року. Уже найближчим часом ФБУ має оголосити про досягнення угоди з Багатскісом.

    Нагадаємо, в Україні Багатскіс раніше працював на клубному рівні з «Кривбасбаскетом» та «Будівельником». З киянами він двічі перемагав у чемпіонаті України (2013, 2014) та виступав у Євролізі.

    Останнім місцем роботи Багатскіса був німецький «Брозе» та збірна Латвії з якою у 2017-му дійшов до 1/4 чемпіонату Європи.

     Також латвієць працював у командах «Маккабі» (Тель-Авів), «Нижній Новгород», «Єнісей» та «Дарюшшафака».  

     Читайте також: ФБУ планує розширення баскетбольної Суперліги
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