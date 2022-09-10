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Жіноча збірна України розтрощила Кіпр у відборі Євро-2023

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Жіноча збірна України розтрощила Кіпр у відборі Євро-2023
Жіноча збірна України з волейболу виграла усі шість матчів у відборі на Євро-2023
фото: cev.eu

Україна виграла всі шість матчів відбору

Жіноча збірна України з волейболу закінчила виступи у відборі на чемпіонат Європи-2023. В останньому турі українці здолали команду Кіпру.

Україна достроково вийшла на Євро-2023 ще за після четвертого туру, коли вдруге обіграла Португалію. А перемога у передостанньому матчі над Угорщиною принесла українкам перемогу у відборі.

Закривати відбір на Євро-2023 жіноча збірна України мала проти команду Кіпру. І ця перемога також закінчилася на користь «синьо-жовтих» гравчинь.

Як і у попередніх іграх, перші два сети закінчилися розгромними перемогами України. У першій партії українки дозволили взяти кіпріоткам 15 очок, у другій - 14.

Не змінився характер зустрічі і у третьому сеті. Україна знову нарощувала перевагу і у підсумку закінчила її з різницею у сім очок.

Таким чином, збірна України закінчила виступи у відборі на Євро-2023 з максимумом перемог. І віддала усього два сети у шести матчах.

Крім України, вихід у плей-оф забезпечила собі збірна Угорщини. Це стало можливо саме завдяки більшій кількості очок, аніж у португалок перед очною зустріччю.

Нагадаємо,  4 вересня, завершився юніорський чемпіонат світу з веслування. Україна завоювала п'ять комплектів нагород.

Також українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.

 

Теги: перемога Україна українці спорт волейбол

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