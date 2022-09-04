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Україна завоювала п'ять комплектів нагород на юніорському чемпіонаті світу з веслування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна завоювала п'ять комплектів нагород на юніорському чемпіонаті світу з веслування
Українська каное-четвірка, яка стала чемпіонами світу

Ярослав Верблюд і Віталій Пристай стали мультимедалістами чемпіонату світу

В угорському Сегеді сьогодні, 4 вересня, завершився юніорський чемпіонат світу з веслування.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, українська команда потішила вболівальників такими нагородами:

  • «Золото» – Ярослав Верблюд/Олександр Руденко/Микита Тесса/Віталій Пристай (каное-четвірка 500 м)
  • «Золото» – Ярослав Верблюд/Ірина Федорів (змішана каное-двійка 500 м)
  • «Срібло» – Артем Четвертак/Павло Борсук (каное-двійка 1000 м)
  • «Бронза» – Ярослав Верблюд/Віталій Пристай (каное-двійка 500 м)
  • «Бронза» – Тетяна Смиловенко/Ксенія Романчук/Христина Осіпчук/Ірина Федорів (каное-четвірка 500 м)

Варто зазначити, що Ярослав Верблюд і Віталій Пристай стали мультимедалістами чемпіонату світу: Ярослав на своєму рахунку має два «золота» та одну «бронзу», а Віталій – «золото» та «бронзу».

Нагадаємо, що нещодавно українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули «золоту» нагороду на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное.

Теги: веслування веслування на байдарках і каное

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