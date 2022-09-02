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Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі

Альона Боженко
glavcom.ua
Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Магучіх перемогла у стрибках у висоту із результатом 205 см
фото із відкритих джерел

Магучіх встановила новий національний рекорд

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Про це повідомляє «Суспільне спорт».

Українка перемогла у стрибках у висоту із результатом 205 см. Ярослава із трьох спроб не взяла планку 210 см.

Цим результатом Магучіх встановила новий національний рекорд та найкращий результат у своїй кар'єрі на відкритому повітрі. Також ця висота найкраща у поточному сезоні та повторення найкращого результату в історії Діамантової ліги

На етапі у Брюсселі у секторі стрибків у висоту змагалися три українки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Магучіх та Геращенко достроково гарантували собі вихід у фінал, Левченко боролася за місце там у цьому старті.

Усі спортсменки взяли висоту 1.80 м, 1.84 м та 1.88 м. Перші стрибунки припинили виступ на 1.91 м - Левченко та Валлортігара не взяли планку з трьох спроб. Натомість Магучіх пропускала висоту, а Геращенко підкорила її лише з третьої спроби.

На висоті 1.94 визначилися три призерки: Вуковіч та Саддулаєва не взяли цю планку, тоді як Магучіх та Паттерсон підкорили її з першої спроби. Оліслагерс не взяла висоту з першого стрибка, перенесла на наступні, але ні на 1.94 м, ні на 1.97 м вона не була успішною. Утім, за кількістю спроб Оліслагерс обійшла суперниць у боротьбі за третє місце.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики та принесла збірній України золоту медаль.

Теги: Ярослава Магучих стрибки у висоту Діамантова ліга

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