Жіноча збірна України шостою фінішувала в естафеті Рупольдинґа
Юлія Джима
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На дистанції українки піднімалися до третього місця
Жіноча збірна України з біатлону фінішувала шостою в естафеті на етапі Кубка світу в німецькому Рупольдинґу.
На першому етапі у нас бігла Віта Семеренко, яка використавши один додатковий патрон передала естафету десятою.
Наступна Юлія Джима чисто відстрілялася та підняла нашу команду на третю сходинку.
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Далі Валентина Семеренко використала три додаткові патрони та змогла не опуститися далі четвертого місця.
Однак на заключному етапі Олена Підгрушна також використала три додаткові патрони і втратила час на дистанції, фінішувавши шостою.
Перемогла збірна Норвегії. Другою стала команда Франції, а на третьому місці – Швейцарія.