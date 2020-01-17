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    Жіноча збірна України шостою фінішувала в естафеті Рупольдинґа

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    Юлія Джима - Жіноча збірна України шостою фінішувала в естафеті Рупольдинґа
    Юлія Джима
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    На дистанції українки піднімалися до третього місця

    Жіноча збірна України з біатлону фінішувала шостою в естафеті на етапі Кубка світу в німецькому Рупольдинґу.

    На першому етапі у нас бігла Віта Семеренко, яка використавши один додатковий патрон передала естафету десятою.

    Наступна Юлія Джима чисто відстрілялася та підняла нашу команду на третю сходинку.

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    Далі Валентина Семеренко використала три додаткові патрони та змогла не опуститися далі четвертого місця.

    Однак на заключному етапі Олена Підгрушна також використала три додаткові патрони і втратила час на дистанції, фінішувавши шостою.

    Перемогла збірна Норвегії. Другою стала команда Франції, а на третьому місці – Швейцарія.

    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима
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