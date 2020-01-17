Денис Молчанов вийшов до фіналу парного турніру в Австралії



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Українець буде змагатися за свій 28 трофей на турнірах ATP Challenger Tour в парі

Українець Денис Молчанов і серб Нікола Чачич вийшли в фінал на «челленджері» в Бендіго (Австралія).

У півфіналі Молчанов і Чачич здобули перемогу над дуетом Аріель Беар (Уругвай)/Метт Рід (Австралія): 3-6, 6-3, 10-1.

Суперники провели на корті близько 70 хвилин. На вирішальному тай-брейку українсько-сербська пара оформила 4 міні-брейка.

У фіналі змагань Молчанов і Чачич зустрінуться з другими сіяними - парою Джонні О'Мара (Великобританія)/Марсело Аревало (Сальвадор).

Нагадаємо, що в минулому році Денис Молчанов виграв парні титули на «челленджерах» в Барлетті і Франкавіллі (напарник: Ігор Зеленай зі Словаччини) і Бресті (напарник: Андрій Василевський з Білорусі). Всього в колекції українця 27 трофеїв на турнірах ATP Challenger Tour в парі.

Джерело: btu.org.ua