  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Денис Молчанов вийшов до фіналу парного турніру в Австралії

    • Розсилка
    Денис Молчанов вийшов до фіналу парного турніру в Австралії

    Українець буде змагатися за свій 28 трофей на турнірах ATP Challenger Tour в парі

    Українець Денис Молчанов і серб Нікола Чачич вийшли в фінал на «челленджері» в Бендіго (Австралія).

    У півфіналі Молчанов і Чачич здобули перемогу над дуетом Аріель Беар (Уругвай)/Метт Рід (Австралія): 3-6, 6-3, 10-1.

    Суперники провели на корті близько 70 хвилин. На вирішальному тай-брейку українсько-сербська пара оформила 4 міні-брейка.

    У фіналі змагань Молчанов і Чачич зустрінуться з другими сіяними - парою Джонні О'Мара (Великобританія)/Марсело Аревало (Сальвадор).

    Нагадаємо, що в минулому році Денис Молчанов виграв парні титули на «челленджерах» в Барлетті і Франкавіллі (напарник: Ігор Зеленай зі Словаччини) і Бресті (напарник: Андрій Василевський з Білорусі). Всього в колекції українця 27 трофеїв на турнірах ATP Challenger Tour в парі.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Денис Молчанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ