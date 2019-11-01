Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє в кваліфікації Олімпіади



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Баскетбол 3х3 ФІБА

ФІБА назвала перших учасників змагань з баскетболу 3х3 Олімпіади-2020

ФІБА провела жеребкування кваліфікації та турніру з баскетболу 3х3 Олімпіади-2020. Цей вид спорту вперше буде представлено в змагальній програмі літніх Ігор.

Автоматично місце в олімпійському турнірі отримали:

Чоловіки

Сербія, Росія, Китай, Японія

Жінки

Росія, Китай, Монголія, Румунія

Також ФІБА розподілила по 20 збірних у чоловіків та жінок, які боротимуться в березні в Індії в кваліфікаційному турнірі. У ньому братиме участь жіноча збірна України.

Кваліфікаційний турнір

По три путівки в категоріях

Чоловіки

Група А

Монголія, Польща, Бразилія, Туреччина, Іспанія

Група В

США, Литва, Бельгія, Корея, Нова Зеландія

Група С

Словенія, Франція, Катар, Філіппіни, Домініканська Республіка

Група D

Нідерланди, Латвія, Канада, Хорватія, Індія

Жінки

Група А

Франція, США, Німеччина, Уругвай, Індонезія

Група В

Іран, Японія, Україна, Туркменистан, Австралія

Група С

Нідерланди, Естонія, Білорусь, Угорщина, Шрі-Ланка

Група D

Італія, Тайвань, Чехія, Швейцарія, Індія

ФІБА назвала команди, які змагатимуться в загальному кваліфікаційному турнірі в Угорщині. Окрім господарів у ньому виступатимуть команди з країн, які не проб’ються на Олімпіаду в Індії та збірні 5х5 з яких не виступали на останніх двох Олімпіадах.



Загальний кваліфікаційний турнір

По одній путівці в категоріях

Чоловіки

Угорщина, Нідерланди, Монголія, Словенія, Латвія, Польща.

Очікування: Бельгія, Україна, Румунія

Жінки

Угорщина, Нідерланди, Японія, Італія, Іран, Тайвань.

Очікування: Естонія, Німеччина, Україна

Тобто, якщо одна з команд у чоловіків завоює в Індії путівку на Олімпіаду, збірна України отримає можливість виступати в Угорщині. Якщо наша жіноча команда не здобуде путівку в Індії, для боротьби в Угорщині потрібно, щоб дві з зазначених команд здобули їх у Індії.