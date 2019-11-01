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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє в кваліфікації Олімпіади

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    Баскетбол 3х3 - Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє в кваліфікації Олімпіади
    Баскетбол 3х3
    ФІБА

    ФІБА назвала перших учасників змагань з баскетболу 3х3 Олімпіади-2020

    ФІБА провела жеребкування кваліфікації та турніру з баскетболу 3х3 Олімпіади-2020. Цей вид спорту вперше буде представлено в змагальній програмі літніх Ігор.

    Автоматично місце в олімпійському турнірі отримали:
    Чоловіки
    Сербія, Росія, Китай, Японія

    Жінки
    Росія, Китай, Монголія, Румунія

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    Також ФІБА розподілила по 20 збірних у чоловіків та жінок, які боротимуться в березні в Індії в кваліфікаційному турнірі. У ньому братиме участь жіноча збірна України.

    Кваліфікаційний турнір
    По три путівки в категоріях
    Чоловіки
    Група А
    Монголія, Польща, Бразилія, Туреччина, Іспанія

    Група В
    США, Литва, Бельгія, Корея, Нова Зеландія

    Група С
    Словенія, Франція, Катар, Філіппіни, Домініканська Республіка

    Група D
    Нідерланди, Латвія, Канада, Хорватія, Індія

    Жінки
    Група А
    Франція, США, Німеччина, Уругвай, Індонезія

    Група В
    Іран, Японія, Україна, Туркменистан, Австралія

    Група С
    Нідерланди, Естонія, Білорусь, Угорщина, Шрі-Ланка

    Група D
    Італія, Тайвань, Чехія, Швейцарія, Індія

    ФІБА назвала команди, які змагатимуться в загальному кваліфікаційному турнірі в Угорщині. Окрім господарів у ньому виступатимуть команди з країн, які не проб’ються на Олімпіаду в Індії та збірні 5х5 з яких не виступали на останніх двох Олімпіадах.

    Загальний кваліфікаційний турнір
    По одній путівці в категоріях
    Чоловіки
    Угорщина, Нідерланди, Монголія, Словенія, Латвія, Польща.
    Очікування: Бельгія, Україна, Румунія

    Жінки
    Угорщина, Нідерланди, Японія, Італія, Іран, Тайвань.
    Очікування: Естонія, Німеччина, Україна

    Тобто, якщо одна з команд у чоловіків завоює в Індії путівку на Олімпіаду, збірна України отримає можливість виступати в Угорщині. Якщо наша жіноча команда не здобуде путівку в Індії, для боротьби в Угорщині потрібно, щоб дві з зазначених команд здобули їх у Індії.

    баскетбол Олімпіада-2020
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