Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє в кваліфікації Олімпіади
ФІБА назвала перших учасників змагань з баскетболу 3х3 Олімпіади-2020
ФІБА провела жеребкування кваліфікації та турніру з баскетболу 3х3 Олімпіади-2020. Цей вид спорту вперше буде представлено в змагальній програмі літніх Ігор.
Автоматично місце в олімпійському турнірі отримали:
Чоловіки
Сербія, Росія, Китай, Японія
Жінки
Росія, Китай, Монголія, Румунія
Також ФІБА розподілила по 20 збірних у чоловіків та жінок, які боротимуться в березні в Індії в кваліфікаційному турнірі. У ньому братиме участь жіноча збірна України.
Кваліфікаційний турнір
По три путівки в категоріях
Чоловіки
Група А
Монголія, Польща, Бразилія, Туреччина, Іспанія
Група В
США, Литва, Бельгія, Корея, Нова Зеландія
Група С
Словенія, Франція, Катар, Філіппіни, Домініканська Республіка
Група D
Нідерланди, Латвія, Канада, Хорватія, Індія
Жінки
Група А
Франція, США, Німеччина, Уругвай, Індонезія
Група В
Іран, Японія, Україна, Туркменистан, Австралія
Група С
Нідерланди, Естонія, Білорусь, Угорщина, Шрі-Ланка
Група D
Італія, Тайвань, Чехія, Швейцарія, Індія
ФІБА назвала команди, які змагатимуться в загальному кваліфікаційному турнірі в Угорщині. Окрім господарів у ньому виступатимуть команди з країн, які не проб’ються на Олімпіаду в Індії та збірні 5х5 з яких не виступали на останніх двох Олімпіадах.
Загальний кваліфікаційний турнір
По одній путівці в категоріях
Чоловіки
Угорщина, Нідерланди, Монголія, Словенія, Латвія, Польща.
Очікування: Бельгія, Україна, Румунія
Жінки
Угорщина, Нідерланди, Японія, Італія, Іран, Тайвань.
Очікування: Естонія, Німеччина, Україна
Тобто, якщо одна з команд у чоловіків завоює в Індії путівку на Олімпіаду, збірна України отримає можливість виступати в Угорщині. Якщо наша жіноча команда не здобуде путівку в Індії, для боротьби в Угорщині потрібно, щоб дві з зазначених команд здобули їх у Індії.