Визначено пари 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед жінок



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Кубок України ФБУ

Новий сезон розіграшу Кубка стартує 20 листопада

У Федерації баскетболу України відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед жіночих команд.

Боротьбу з цієї стадії починають усі команди Суперліги та представники інших дивізіонів.

У 1/8 фіналу та в чвертьфіналі команди гратимуть по два матчі: вдома та на виїзді. Потім найсильніші зійдуться в Фіналі чотирьох.

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Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 20 листопада, а другі – 4 грудня.

Першими в парах зазначені господарі першого матчу.

Нагадаємо, чинний володар трофею – столичне Динамо-НПУ.

Кубок України

Жінки. 1/8 фіналу

Переяслав – Динамо-НПУ (Київ)

МОБІ (Бровари) – Чайка-ДЮСШ (Бердянськ)

Київ-Баскет – Франківськ-ПНУ (Івано-Франківськ)

ХАІ (Харків) – ІнтерХім-СДЮСШОР (Одеса)

КІВС-СБК Львів – НУБіП України (Київ)

СДЮСШОР №5 (Дніпро) – КСЛІ-Динамо НПУ (Київ)

КСЛІ-Київ-Баскет – Полтава

Збірна Києва-ТНУ – Рівне-ОШВСМ