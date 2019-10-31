Визначено пари 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед жінок
Новий сезон розіграшу Кубка стартує 20 листопада
У Федерації баскетболу України відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед жіночих команд.
Боротьбу з цієї стадії починають усі команди Суперліги та представники інших дивізіонів.
У 1/8 фіналу та в чвертьфіналі команди гратимуть по два матчі: вдома та на виїзді. Потім найсильніші зійдуться в Фіналі чотирьох.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 20 листопада, а другі – 4 грудня.
Першими в парах зазначені господарі першого матчу.
Нагадаємо, чинний володар трофею – столичне Динамо-НПУ.
Кубок України
Жінки. 1/8 фіналу
Переяслав – Динамо-НПУ (Київ)
МОБІ (Бровари) – Чайка-ДЮСШ (Бердянськ)
Київ-Баскет – Франківськ-ПНУ (Івано-Франківськ)
ХАІ (Харків) – ІнтерХім-СДЮСШОР (Одеса)
КІВС-СБК Львів – НУБіП України (Київ)
СДЮСШОР №5 (Дніпро) – КСЛІ-Динамо НПУ (Київ)
КСЛІ-Київ-Баскет – Полтава
Збірна Києва-ТНУ – Рівне-ОШВСМ