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    Визначено пари 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед жінок

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    Кубок України&nbsp; - Визначено пари 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед жінок
    Кубок України 
    ФБУ

    Новий сезон розіграшу Кубка стартує 20 листопада

    У Федерації баскетболу України відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед жіночих команд.

    Боротьбу з цієї стадії починають усі команди Суперліги та представники інших дивізіонів.

    У 1/8 фіналу та в чвертьфіналі команди гратимуть по два матчі: вдома та на виїзді. Потім найсильніші зійдуться в Фіналі чотирьох.

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    Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 20 листопада, а другі – 4 грудня.

    Першими в парах зазначені господарі першого матчу.

    Нагадаємо, чинний володар трофею – столичне Динамо-НПУ.

    Кубок України
    Жінки. 1/8 фіналу

    Переяслав – Динамо-НПУ (Київ)
    МОБІ (Бровари) – Чайка-ДЮСШ (Бердянськ)

    Київ-Баскет – Франківськ-ПНУ (Івано-Франківськ)
    ХАІ (Харків) – ІнтерХім-СДЮСШОР (Одеса)

    КІВС-СБК Львів – НУБіП України (Київ)
    СДЮСШОР №5 (Дніпро) – КСЛІ-Динамо НПУ (Київ)

    КСЛІ-Київ-Баскет – Полтава
    Збірна Києва-ТНУ – Рівне-ОШВСМ

    Кубок України баскетбол Федерація баскетболу України
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