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    Жіноча збірна України з баскетболу U-16 завершила виступ на Чемпіонаті Європи поразкою

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    Фото взяте з офіційного сайту Федерації Баскетболу України (fbu.ua) <p></p> - Жіноча збірна України з баскетболу U-16 завершила виступ на Чемпіонаті Європи поразкою
    Фото взяте з офіційного сайту Федерації Баскетболу України (fbu.ua)

    Наші дівчата не змогли дотиснути суперниць з Естонії у останньому матчі

    За характером поєдинок між збірними України та Естонії був схожим на матч за вихід до дівізіону А, адже обидві команди вели відчайдушну й безкомпромісну боротьбу. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації Баскетболу України.

    Лідер матчу змінювався після кожної чверті і на останню десятихвилинку наша команда пішла із перевагою у 10 очок.

    Втім естонки продемонстрували наскільки добре вміють захищатися та за 4 хвилини до кінця гри саме вони вели вперед у 6 очок.

    Наші дівчата створили справжній подвиг, вони не дозволили суперницям здобути до сирени жодного очка (сухий відрізок сягнув чотири хвилини і десять секунд) і перевели гру в овертайм.

    Вадою нашої команди стало те, що лідерам забракло сил на додаткову п’ятихвилинку (трійка гравців стартової п’ятірки зіграли у цьому матчі понад 40 хвилин кожна).

    На останній хвилині двічі на 3-очковий виводили відносно свіжу Дар’ю Дубнюк (26 хвилин), але вона схибила обидва рази. Загалом відсоток влучань дальніх кидків у нас у команді був на рівні 11. Суперниці скористалися нашими недоліками і вирвали перемогу.

    Чемпіонат Європи. Жінки.
    Дивізіон В. Матч за 9-10 місця

    Подгориця, Чорногорія

    Україна - Естонія 50:54 (16:8, 3:17, 20:12, 8:10; 3:7)

    Чорногорія Естонія Збірна України
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