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    Жіноча збірна України з баскетболу U-20 візьме участь у міжнародному турнірі у Вільнюсі

    У турнірі візьмуть часть чотири команди
    14 і 15 лютого молодіжна жіноча баскетбольна збірна України U-20 візьме участь у міжнародному турнірі «Суперлото» у Вільнюсі, Литва. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. У ньому змагатимуться чотири команди, окрім українок це литовські «Кібіркштіс» і Vilkmergė, а також лідер чемпіонату Білорусі
    • Сьогодні, 10:36
    • Розсилка
    Фото: прес-служба ФБУ
    Фото: прес-служба ФБУ

    У турнірі візьмуть часть чотири команди

    14 і 15 лютого молодіжна жіноча баскетбольна збірна України U-20 візьме участь у міжнародному турнірі «Суперлото» у Вільнюсі, Литва.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    У ньому змагатимуться чотири команди, окрім українок це литовські «Кібіркштіс» і Vilkmergė, а також лідер чемпіонату Білорусі «Олімпія» (Гродно).

    Спочатку, 14 лютого, у двох парах команди визначать фіналістів.

    Наступного дня, 15 лютого, відбудуться фінал і матч за третє місце.

    Збірна України розпочне виступи на турнірі матчем з господарками – вільнюським «Кібіркштісом».

    Слідом за ними другого фіналіста і відповідно команду, що зіграє у матчі за третє місце, визначатиме пара Vilkmergė – «Олімпія».

    Склад молодіжної жіночої збірної України
     
    1. Вероніка Любінець – «Київ-Баскет», перший тренер Аїда Євтушенко,
    2. Олена Попова – «Чайка-ДЮСШ» (Бердянськ), перший тренер Катерина Кливенок,
    3. Пасіко Гвічіані – «СДЮСШОР№5-ДВУФК» (Дніпро), перший тренер Тетяна Савич,
    4. Анжеліка Ляшко – «Чайка-ДЮСШ» (Бердянськ), перший тренер Катерина Кливенок,
    5. Жанна Джунь – «КСЛІ-Київ-Баскет», перший тренер Ірина Шавгарова,
    6. Юлія Гутевич – «КСЛІ-Київ-Баскет», перші тренери Євгенія Кочергіна, Ганна Пастушенко,
    7. Владислава Волошина – «Київ-Баскет», перші тренери Євгенія Кочергіна, Олена Федченко,
    8. Яна Рабчук – «Київ-Баскет,» перший тренер Ганна Кулик,
    9. Вікторія Ковалевська – «Рівне-Сузір’я-ОСДЮСШОР», перший тренер В'ячеслав Ковалевський,
    10. Наталія Цюбик – «Динамо» Київ, перші тренери Євгенія Кочергіна, Олена Федченко,
    11. Єлизавета Мітіна – «ІнтерХім-СДЮСШОР», перший тренер Катерина Глухова,
    12. Кристина Карп  – «ІнтерХім-СДЮСШОР», перший тренер Катерина Глухова.


    Збірна України баскетбол
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