Жіноча збірна України з баскетболу U-20 візьме участь у міжнародному турнірі у Вільнюсі
- Сьогодні, 10:36
-
Розсилка
Фото: прес-служба ФБУ
У турнірі візьмуть часть чотири команди
14 і 15 лютого молодіжна жіноча баскетбольна збірна України U-20 візьме участь у міжнародному турнірі «Суперлото» у Вільнюсі, Литва.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
У ньому змагатимуться чотири команди, окрім українок це литовські «Кібіркштіс» і Vilkmergė, а також лідер чемпіонату Білорусі «Олімпія» (Гродно).
Спочатку, 14 лютого, у двох парах команди визначать фіналістів.
Наступного дня, 15 лютого, відбудуться фінал і матч за третє місце.
Збірна України розпочне виступи на турнірі матчем з господарками – вільнюським «Кібіркштісом».
Слідом за ними другого фіналіста і відповідно команду, що зіграє у матчі за третє місце, визначатиме пара Vilkmergė – «Олімпія».
Склад молодіжної жіночої збірної України
1. Вероніка Любінець – «Київ-Баскет», перший тренер Аїда Євтушенко,
2. Олена Попова – «Чайка-ДЮСШ» (Бердянськ), перший тренер Катерина Кливенок,
3. Пасіко Гвічіані – «СДЮСШОР№5-ДВУФК» (Дніпро), перший тренер Тетяна Савич,
4. Анжеліка Ляшко – «Чайка-ДЮСШ» (Бердянськ), перший тренер Катерина Кливенок,
5. Жанна Джунь – «КСЛІ-Київ-Баскет», перший тренер Ірина Шавгарова,
6. Юлія Гутевич – «КСЛІ-Київ-Баскет», перші тренери Євгенія Кочергіна, Ганна Пастушенко,
7. Владислава Волошина – «Київ-Баскет», перші тренери Євгенія Кочергіна, Олена Федченко,
8. Яна Рабчук – «Київ-Баскет,» перший тренер Ганна Кулик,
9. Вікторія Ковалевська – «Рівне-Сузір’я-ОСДЮСШОР», перший тренер В'ячеслав Ковалевський,
10. Наталія Цюбик – «Динамо» Київ, перші тренери Євгенія Кочергіна, Олена Федченко,
11. Єлизавета Мітіна – «ІнтерХім-СДЮСШОР», перший тренер Катерина Глухова,
12. Кристина Карп – «ІнтерХім-СДЮСШОР», перший тренер Катерина Глухова.