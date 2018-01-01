Жіноча збірна України з баскетболу U-20 візьме участь у міжнародному турнірі у Вільнюсі

У турнірі візьмуть часть чотири команди

14 і 15 лютого молодіжна жіноча баскетбольна збірна України U-20 візьме участь у міжнародному турнірі «Суперлото» у Вільнюсі, Литва. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. У ньому змагатимуться чотири команди, окрім українок це литовські «Кібіркштіс» і Vilkmergė, а також лідер чемпіонату Білорусі