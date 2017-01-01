Жіноча збірна України з регбі-7 у Києві готується до чемпіонату Європи

Команда завершує свої збори на спортивній базі «Спартак»

З 18-го по 23-є грудня у Києві (спортивна база «Спартак») проходить перший підготовчий збір до чемпіонату Європи 2018 року української жіночої збірної з регбі-7. До лав національної команди викликано 18 регбісток, інформує офіційний сайт Федерації регбі України. А саме – Марія Ращук, Анна Данько, Аліса Ульянкіна, Наталія Мазур,



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Жіноча збірна України з регбі-7

Команда завершує свої збори на спортивній базі «Спартак»

З 18-го по 23-є грудня у Києві (спортивна база «Спартак») проходить перший підготовчий збір до чемпіонату Європи 2018 року української жіночої збірної з регбі-7.

До лав національної команди викликано 18 регбісток, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

А саме – Марія Ращук, Анна Данько, Аліса Ульянкіна, Наталія Мазур, Оксана Никоряк, Яна Северин, Юлія Сторч (усі – Київ), Марина Бородіна, Анастасія Бардика, Олена Чеботар, Тетяна Тарасюк, Анна Жигунова, Марія Яковишена (усі – Одеса), Юлія Іващенко, Ольга Перехрест (обидві – Харків), Оксана Ткач (Тернопіль), Марꞌяна Мних (Львів), Ірина Щербанюк (Хмельницький).

Першість Європи-2018 з регбі-7 серед жіночих команд у дивізіоні «Трофі», де змагатимуться українські регбістки, пройде у два етапи.

Перший етап відбудеться 23-24 червня в українському місті Дніпро, другий – 7-8 липня в Естергомі (Угорщина).

Нагадаємо, минулого сезону українки вибороли третє підсумкове місце на континентальній першості у дивізіоні «Трофі».