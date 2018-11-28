Жіноча збірна України з регбі-7 вирушила у Дубаї на міжнародний турнір



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Жіноча збірна України з регбі-7 Фото: ФРУ

Українки зіграють проти південноафриканок і японок

Жіноча збірна України з регбі-7 вирушила у Дубаї (ОАЕ), де з 29 листопада по 1 грудня візьме участь у престижному міжнародному турнірі Dubai Rugby Sevens 2018.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.

У перший ігровий день українкам протистоятимуть південноафриканський клуб «Дельтадрон Тукс» і команда Японії.

Нещодавній спаринг-партнер української збірної – національна команда Польщі, з якою мали зіграти наші співвітчизниці у межах турніру в Дубаї, у зв’язку з організаційними проблемами Польського союзу регбі, не зможе прибути до Об’єднаних Арабських Еміратів для участі в цьогорічному розіграші.

Матчі раунду плей-офф пройдуть 30 листопада та 1 грудня.

Остаточна заявка збірної України виглядає так:

Марія Ращук, Анна Данько, Аліса Ульянкіна, Наталія Мазур, Оксана Никоряк (усі - Київ), Анастасія Бардика, Олена Чеботар, Тетяна Тарасюк, Христина Катілова, Марина Бородіна, Ольга Суркова (усі - Одеса), Юлія Іващенко (Харків).