Жіноча збірна України з регбі-7 вирушила у Дубаї на міжнародний турнір
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Українки зіграють проти південноафриканок і японок
Жіноча збірна України з регбі-7 вирушила у Дубаї (ОАЕ), де з 29 листопада по 1 грудня візьме участь у престижному міжнародному турнірі Dubai Rugby Sevens 2018.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.
У перший ігровий день українкам протистоятимуть південноафриканський клуб «Дельтадрон Тукс» і команда Японії.
Нещодавній спаринг-партнер української збірної – національна команда Польщі, з якою мали зіграти наші співвітчизниці у межах турніру в Дубаї, у зв’язку з організаційними проблемами Польського союзу регбі, не зможе прибути до Об’єднаних Арабських Еміратів для участі в цьогорічному розіграші.
Матчі раунду плей-офф пройдуть 30 листопада та 1 грудня.
Остаточна заявка збірної України виглядає так:
Марія Ращук, Анна Данько, Аліса Ульянкіна, Наталія Мазур, Оксана Никоряк (усі - Київ), Анастасія Бардика, Олена Чеботар, Тетяна Тарасюк, Христина Катілова, Марина Бородіна, Ольга Суркова (усі - Одеса), Юлія Іващенко (Харків).