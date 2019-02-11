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    Жіноча збірна України з тенісу втрачає дві позиції в новому рейтингу націй

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    Збірна України в наступному сезоні почне свої виступи в Кубку Федерації в Першій групі Євро-Африканської зони - Жіноча збірна України з тенісу втрачає дві позиції в новому рейтингу націй
    Збірна України в наступному сезоні почне свої виступи в Кубку Федерації в Першій групі Євро-Африканської зони

    Українська команда в Кубку Федерації покинула межі топ-20

    За підсумками тижня змагань у жіночому командному турнірі збірна України зайняла 22-е місце в рейтингу націй. «Синьо-жовті», які закінчили минулий сезон на 20 рядку, розташувалися між збірними Бразилії (21) і Парагваю (23).

    Нагадаємо, у матчевих зустрічах в Зеленій Гурі українські тенісистки програли збірним Швеції і Польщі, а перемоги святкували над командами Болгарії та Естонії.

    Топ-четвірка команд, Чехія, США, Білорусь і Франція, зберігає свої місця в рейтингу, а на п'яту сходинку піднімається збірна Румунії.

    Збірна України в наступному сезоні почне свої виступи в Кубку Федерації в Першій групі Євро-Африканської зони.

    Джерело: btu.org.ua

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