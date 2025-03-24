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Нова Зеландія відібралася на чемпіонат світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Нова Зеландія відібралася на чемпіонат світу з футболу
Зустріч Нова Зеландія – Нова Каледонія завершилась із рахунком 3:0
фото: OFC Media via Phototek

Нова Зеландія втретє зіграє у фінальній частині чемпіонату світу з футболу

Збірна Нової Зеландії з футболу здобула перемогу над командою Нової Каледонії у фінальному матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч Нова Зеландія – Нова Каледонія завершилась із рахунком 3:0. Авторами голів стали Майкл Боксолл, Коста Барбарусес та Елайджа Джаст.

Нова Зеландія стала п'ятою країною, яка візьме участь у турнірі. США, Мексика та Канада виступлять на чемпіонаті світу на правах господарів турніру, також минулого тижня путівку на чемпіонат оформила Японія.

Нова Зеландія втретє зіграє у фінальній частині чемпіонату світу з футболу. Востаннє команда грала на чемпіонаті світу у 2010 році. Тоді Нова Зеландія тричі зіграла внічию на турнірі і посіла третє місце в групі, випередивши тодішнього чинного чемпіона світу Італію.

Нова Каледонія також зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу. У березні 2026 року команда зіграє у міжконтинентальному плей-оф.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: Нова Зеландія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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