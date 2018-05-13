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    Журналіст: «Динамо» має проблеми з мотивацією після Кубка України

    • Сьогодні, 17:50
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    Артем Франков. Фото: Getty Images
    Артем Франков. Фото: Getty Images

    Артем Франков зробив прогноз на матч «Зоря» – «Динамо»

    Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков поділився очікуваннями від матчу 31 туру УПЛ «Зоря» – «Динамо».

    Артем Франков в інтерв'ю FootBoom зробив прогноз на матч 31 туру УПЛ «Зоря» – «Динамо».

    «У «Динамо» є проблеми з мотивацією, тим більше, що настрій в команді після поразки у фіналі Кубка України від «Шахтаря» – нижче плінтуса. Саме тому «Зоря» може бути мотивована куди краще. Моя порада – ставити на непрограш Зорі», – сказав Франков.

    Зазначимо, що матч відбудеться у неділю, 13 травня, о 19:30.

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