Журналіст: «Динамо» має проблеми з мотивацією після Кубка України

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Артем Франков. Фото: Getty Images

Артем Франков зробив прогноз на матч «Зоря» – «Динамо»

Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков поділився очікуваннями від матчу 31 туру УПЛ «Зоря» – «Динамо».

Артем Франков в інтерв'ю FootBoom зробив прогноз на матч 31 туру УПЛ «Зоря» – «Динамо».

«У «Динамо» є проблеми з мотивацією, тим більше, що настрій в команді після поразки у фіналі Кубка України від «Шахтаря» – нижче плінтуса. Саме тому «Зоря» може бути мотивована куди краще. Моя порада – ставити на непрограш Зорі», – сказав Франков.

Зазначимо, що матч відбудеться у неділю, 13 травня, о 19:30.