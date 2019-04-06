Зідан поверне українця Луніна в «Реал»
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Андрій Лунін
dynamo.kiev.ua
Тренер «Реала» наступного сезону розраховує на українського голкіпера
Тренер мадридського «Реала» Зінедін Зідан має намір наступного сезону повернути до складу команди українського голкіпера Андрія Луніна.
Основним воротарем команди буде Тібо Куртуа, а українець – другим, інформує Marca.
Нагадаємо, 20-річний український воротар перейшов у червні 2018 року з луганської «Зорі» до «Реала» за 9 мільйонів доларів. Наразі він виступає в оренді за «Леганес», де отримує недостатньо ігрової практики.
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